Sesongen over for Flugstad Østberg

Den norske langrennsprofilen blir hverken å se i Holmenkollen eller i sesongavslutningen i Nord-Amerika.

Norges Skiforbund opplyser fredag i en pressemelding at Ingvild Flugstad Østberg har pådratt seg en skade i hælen som gjør at hun ikke vil være i stand til å fullføre sesongen.

Landslagslege Øystein Andersen bekrefter at det er snakk om et brudd.

- Ingvild har fått et brudd i hælen og må derfor avbryte sesongen. Hun må avlaste hælen i noen uker, og følges tett opp av helseteamet i samarbeid med Olympiatoppen. Ingvild kom som kjent litt «bakpå» inn i sesongen med tanke på totalbelastningen, men har siden Tour de Ski hatt en godkjent helseattest. Det er grunn til å forvente at skaden ikke skal gå utover neste sesong, sier Andersen.

Østberg synes det er leit at sesongen nå er over for hennes del.

- Dette her er selvsagt veldig kjedelig og noe «klønete» av meg å hoppe ned en kant for og ta en snarvei, men jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme sterkt og fortest mulig tilbake, sier Østberg.

Den norske langrennsløperen har hatt en noe krevende vinter som startet med at hun fikk startnekt etter ikke å ha fått godkjent helseattesten til Norges Skiforbund.

Østberg gjorde imidlertid comeback i Tour de Ski hvor hun imponerte med en 3. plass i sammendraget. Hun slo også Therese Johaug på jaktstarten i Toblach under touren.

Østberg ble også nummer tre i Ski Tour 2020 hvor hun blant annet kunne vise til en 2. plass på fellesstarten i Meråker.