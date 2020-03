Sesongen over for Ingvild Flugstad Østberg, brudd i hælen

Sesongen er over for Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

En hælskade gjør at Ingvild Flugstad Østberg må stå over tremila i Holmenkollen. Dermed er sesongen over for Gjøvik-løperen.

– Dette er selvsagt veldig kjedelig og «klønete» av meg, å hoppe ned en kant for å ta en snarvei, men jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme sterkt og fortest mulig tilbake, sier Østberg i en kommentar sendt ut av Norges Skiforbund. Medisinsk ansvarlig Øystein Andersen sier at skaden betyr at hun må avlaste hælen i noen uker, men at den ikke skal ha noe å si for neste sesong. – Ingvild følges tett opp av helseteamet i samarbeid med Olympiatoppen, sier Andersen. Østberg reiser dermed heller ikke til sesongavslutningen i Canada senere i mars. Karoline Simpson-Larsen erstatter Ingvild Flugstad Østberg på lørdagens 30-kilometer i Holmenkollen. (©NTB)

