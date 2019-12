Sesongen over for Markeng etter stygg skade

Skihopperen Thomas Aasen Markeng (19) har fått sesongen ødelagt etter at korsbåndet i venstrekneet røk da han falt i Klingenthal søndag.

Markeng kom trillende hjem i rullestol mandag og gjennomgikk en MR-undersøkelse. Tirsdag ble den negative beskjeden offentliggjort for norsk presse på en pressekonferanse på Olympiatoppen i Oslo.

Markeng har også tidligere slitt med en kneskade, men har kommet tilbake i hoppbakken.

Alt lå til rette for at denne sesongen ville bli totningens internasjonale gjennombrudd. Forrige sesong hoppet han stort sett i kontinentalcupen, men han sikret kvoteplass i verdenscupen mot slutten av sesongen og ble også tatt ut til VM, der han ble nummer 20 i normalbakken.

Under VM i Innsbruck fikk han et ublidt møte med snøen da han slo kollbøtte over reklameplakatene i enden av bakken.

Han innledet sesongen på det norske laget som tok annenplassen i lagkonkurransen i Wisla og fulgte opp med 10.-plass i Ruka. I Nizjnij Tagil ble det karrierebeste med femteplass. Det etter at han måtte stå det første rennet på grunn av rot med visumet til Russland.

19-åringen tok sitt første NM-gull i mars da han vant i Midtstubakken.

(©NTB)