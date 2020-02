Sesongen over for uheldig Krog, brakk håndleddet

Magnus Krog er ferdig for sesongen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Magnus Krog pådro seg brudd i håndleddet under søndagens verdenscuprenn i kombinert i Trondheim. Dermed er sesongen over for hans del.

Det bekrefter Norges Skiforbund i en pressemelding søndag kveld. Magnus Krog endte på 14.-plass, men falt i langrennet og skadet håndleddet. Etter målgang ble han fraktet til sykehus for sjekk. Nå må Høydalsmo-gutten belage seg på et avbrekk på seks uker etter at han også må ha på gips i en kortere periode. – Jeg var nesten akkurat tilbake fra skade også skjer dette. Kjempekjedelig å måtte avslutte sesongen nå, sier Krog. Landslagsløperen har hatt en skadeplaget sesong. I hoppkonkurransen under NM i kombinert i Falun i november fikk han en sleng på nakken i fallet. Skaden holdt han utenfor konkurranser til 10. januar. Nå må han avslutte sesongen tidligere enn planlagt. (©NTB)