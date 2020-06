Sesongen over i engelsk 1. og 2. divisjon, opprykkssluttspill fastsatt

Klubbene i engelsk League One og League Two vedtok tirsdag at sesongen er over, bortsett fra et opprykkssluttspill som skal avvikles i løpet av måneden.

Endelig rekkefølge ble avgjort ved å rangere klubbene etter poeng delt på spilte kamper. Coventry er mester på nivå tre og Swindon på nivå fire.

Coventry får med seg Rotherham opp fra League One til mesterskapsserien, mens Swindon, Crewe og Plymouth rykker opp fra League Two til League One.

Mens klubbene på nivå fire har vært enige om at sesongen ikke skulle spilles ferdig, var det skarpe fronter i League One. Et vedtak på en ekstraordinær generalforsamling i English Football League (EFL) tidligere tirsdag gjør at det krevdes bare rent flertall for å avslutte seriespillet og iverksette det vedtatte systemet for å rangere lagene.

Semifinaleoppsett

Sunderland, en av flere klubber som sterkt gikk inn for å spille ferdig, kommer ikke med i sluttspillet for League One. Der er semifinalene Wycombe – Fleetwood og Portsmouth – Oxford.

I League Two er semifinalene Exeter – Colchester og Cheltenham – Northampton. Der er det semifinaler 18. og 22. juni og finale på Wembley 29. juni, ifølge EFLs nettsted.

Tranmere, Southend og Bolton rykker ned fra nivå tre til fire. Stevenage ligger an til å ryke ut av EFL og rykke ned til National League, men kan bli berget av en poengstraff som henger over Macclesfield.

Klart flertall

Dagen etter at terminlista for mesterskapsseriens gjenstart etter koronaviruspausen ble bestemt, holdt EFL ekstraordinær generalforsamling. Der ble styrets forslag vedtatt med klart flertall. Det gikk ut på å rangere lag i ikke avsluttede serier ved hjelp av uvektet poengsnitt, at opp- og nedrykk skal gjennomføres og at opprykkssluttspill skal gjennomføres for fire lag i hver divisjon.

Etter generalforsamlingen ble klubbene i League Two raskt enige om å sette strek for seriespillet, og ikke lenge etter kom klubbene i League One til samme konklusjon.

