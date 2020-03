Sesongen over i svensk ishockey - Frölunda får ikke forsvart SM-tittelen

Sluttspillet om SM-tittelen er avlyst.

Det svenske ishockeyforbundet gjør som sine norske kolleger og avlyser sluttspillet denne sesongen. Årsaken er kampen mot spredningen av koronaviruset.

Tidligere denne uken besluttet Norges Ishockeyforbund at det norske sluttspillet ikke vil bli avviklet, og søndag ble samme beslutning tatt i Sverige.

Det er dermed klart at det ikke blir kåret noen mester i svensk hockey denne sesongen.

Luleå vant grunnserien i SHL, mens det var den norske landslagets Mats Rosseli Olsen og Frölunda som vant SM-gullet som sluttspillmestere forrige sesong.

Noe tittelforsvar ble det dermed aldri for Göteborg-klubben, som egentlig skulle spilt omspill om en kvartfinaleplass mot 2018-vinner Växjö Lakers den siste uka i mars.

I en pressemelding fremgår det også at søndagens beslutning setter en stopper for opp- og nedrykk mellom toppseriene i Sverige, all den tid kvalifisering ikke kan gjennomføres.

Det betyr at neste sesong spilles med de samme lagene på øverste nivå.

- Koronaviruset skaper stor uro og usikkerhet i hele samfunnet. For oss er det viktigste akkurat nå å gjøre det som er best for samfunnet som helhet, men også å sette helsen først for spillere, ledere, frivillige og publikum, sier den svenske ishockeypresidenten Anders Larsson.

