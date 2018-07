Sesongen trolig over for Gilbert

Sykkelstjernen Philippe Gilbert fikk et brudd i kneskålen da han veltet under tirsdagens Tour de France-etappe. Dermed må han ta sykkelpause i minst en måned.

– Jeg tror det er over for i år, men i 2019 håper jeg å starte på et høyt nivå og vinne så fort som mulig, sier Gilbert i en video han har publisert via Twitter.

Belgieren måtte bryte Touren etter en spektakulær velt på tirsdagens etappe. Han slo kollbøtte over en kantstein og havnet i steinrøya under. Han klatret opp på veien igjen og fullførte etappen, men skjønte etter målgang at han måtte stå av rittet.

– Jeg var heldig, men jeg har pådratt meg et brudd i kneskålen. Det vil ta minst fire-fem uker før jeg er bra igjen. Nå skal jeg komme meg hjem for rehabilitering, sier Gilbert, som sykler for det suksessrike Quick-Step-laget.

(©NTB)

Mest sett siste uken