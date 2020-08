Sesongens første seier for Start: – Hadde glemt hvordan dette føles

Start vant til slutt stort i bunnkampen mot Mjøndalen. Bruntrøyenes stygge tapsrekke ble med det forlenget til sju.

Som eneste lag i Eliteserien hadde Start ennå ikke vunnet før søndagens kamp, men i sørlandssola slo de tilbake med seier mot bunnkollega Mjøndalen. Kristoffer Tønnessen scoret kampens første mål, før Eirik Schulze og Steffen Lie Skåleviks scoringer feide all tvil til side like før slutt.

3-0 ble det til slutt, og dermed tok Start tre livsviktige poeng i bunnstriden. Kristiansand-klubben sniker seg forbi Mjøndalen på tabellen, opp på kvalifiseringsplassen med ni poeng.

– Jeg hadde glemt hvordan dette føles. Sist jeg vant en kamp var vel i november i fjor som Sogndal-spiller. Så dette var veldig kjærkomment, sa Eirik Schulze til Eurosport.

Mjøndalen, som hadde en god start på sesongen, ligger nå på nedrykksplass med sine åtte poeng, samtidig som tapsrekken ble forlenget til sju.

– Vi er så skuffet. Jeg synes periodevis at vi spiller ganske bra, men vi får ikke mål. Jeg synes vi har mange gode muligheter, særlig etter dødball, mens Start scorer vel stort sett på det de har. Det er forferdelig tungt, sa trener Vegard Hansen.

Intenst før hvilen

Vetle Dragsnes burde gitt Mjøndalen ledelsen da han rev seg løs på bakerste stolpe etter drøye ti minutter, men venstrebackens avslutning sto ikke i stil til Fredrik Brustads presise innlegg.

Mjøndalen fortsatte initiativet, men det var hjemmelaget som tok første stikk. En strålende bakromsball fra Jesper Daland fant Kristoffer Tønnessen, som stormet mot mål og satte inn sitt første mål for sørlandsklubben tjue minutter ut i kampen.

Målet syntes å være en vitamininnsprøyting for vertene, som spilte seg husvarme på eget kunstgress. Joackim Olsen Solbergs corner fant Brustads panne rett før pause, men spissen ble hindret utligningen av aluminiumet.

Ketsjupeffekt

2. omgang ble en tammere affære. Brustad var farlig frempå etter timen spilt, men Jonas Deumeland parerte headingen med en kjemperedning.

Ingen av lagene fikk et ordentlig overtak i en omgang som bølget mye fram og tilbake. Mjøndalens Sondre Liseth var på farten ti minutter før slutt, men hodestøtet var for dårlig.

Like før full tid feide Eirik Schulze all tvil til side da han satte inn 2-0, før Steffen Lie Skålevik bestemte seg for å pynte ytterligere på resultatet like etter.

3-0 ble det til slutt i sesongens første trepoenger for Start. Med det krøp de forbi Mjøndalens og bort fra nedrykksplassen. Den overtar Mjøndalen.

– Denne følelsen kan ikke sammenlignes med noe annet. Det er fantastisk, og den har vi jobbet lenge for, sa Start-trener Joey Hardarson.

Neste runde reiser Start til Molde, mens Mjøndalen tar imot Haugesund.

