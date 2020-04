Sesongstart for Bjørn Maars Johnsen 8. mai

Den sørkoreanske K-ligaen i fotball sparkes i gang 8. mai, mer enn to måneder forsinket. Det ble bestemt under et møte mellom klubbene fredag.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Bjørn Maars Johnsen ser dermed ut til å bli første norske landslagsspiller som kommer i gang med ordentlige kamper etter koronaviruspausen. Han spiller for Ulsan Hyundai. Den sørkoreanske sesongen skulle ha startet i slutten av februar, men ble utsatt på grunn av virusspredningen. Nå er forholdene i landet slik at det er gitt grønt lys for oppstart. Ifølge nyhetsbyrået Yonhap må alle tilstedeværende utenom spillerne bruke maske, og spillerne får verken lov til å spytte på gresset eller snakke med hverandre på banen. – Forbudet mot å spytte er greit, men det er umulig å spille fotball om vi ikke får kommunisere med hverandre, sier Incheon United-kaptein Kim Do-hyeok. – Det er ukomfortabelt å prøve å gi spillerne beskjeder når jeg må ha maske, men slik ting er i øyeblikket har vi ikke noe valg, sier Suwon-trener Kim Do-gyun. Kampene skal i første omgang spilles uten tilskuere, men det kan bli åpnet for publikum senere i sesongen avhengig av utviklingen i virussituasjonen. Forsinkelsen betyr at det er kuttet ned på sesongens lengde. I stedet for 38 serierunder skal det spilles 27. Det spilles dobbel serie mellom de 12 klubbene, og avsluttes det med enkel serie mellom lagene på hver tabellhalvdel. (©NTB)