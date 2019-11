Sett med en VIF-supporters øyne

Kan du være levende opptatt av innspurten i en serie der ditt eget lag ligger trygt forvart på en skuffende 10. plass? Søndag kveld blir det neglebiting, for så godt som hele Fotball-Norge.

Det kan hende Arne Scheie kan rote i gamle papirer, men jeg tror aldri det har hendt før - at seks lag kan rykke ned i forkant av siste serierunde.

En VIF-supporter som meg burde kanskje tatt lett på det, trukket på skuldrene og konstatert at vi verken kan rykke opp eller ned fra vår 10. plass? Sånn er det ikke i år.

Det er krisestemning i Trondheim, både i Rosenborg og i Ranheim - en bydelsklubb som har sin hjemmebane 10 kilometer unna Lerkendal. Jeg tror mange trøndere, ikke minst de som vanligvis heier på RBK, har et ambivalent forhold til denne matchen. For det er jo Ranheim som representerer Trøndelag!

Rosenborg er blitt et «internasjonalt» team, et lag som attpåtil mislykkes så til de grader i Europa. 15 kamper uten seier er en skandale, uansett fra hvilken vinkel man ser det.

Les også: Unai Emery har fått sparken i Arsenal

De fleste VIF-supportere heier vanligvis på the underdog - selvsagt med unntak av de få gangene da Vålerenga sjøl befinner seg på toppen. Og det begynner jo å bli en stund siden. Altså heier vi på Ranheim, som med seier søndag kveld høyst sannsynlig berger plassen i Eliteserien - samtidig som de fratar Rosenborg muligheten til å spille i Europa neste år. Og akkurat dét, for ikke å ta for hardt i: Akkurat dét gjør ingen ting. Om Odd skulle ta poeng i Haugesund - ingen perler i vinkel’n, Grindheim! - er RBK uansett utafor Europa neste år.

Det store dramaet, sett med VIF-supporternes øyne, vil finne sted på Åråsen. LSK mot Sarpsborg 08. Begge lag har 29 poeng, men sarpingene har mye bedre målforskjell. Med uavgjort er det altså kanarifugla som lever farlig. Jeg føler meg trygg på at Tromsø slår Stabæk på Alfheim, og dermed gå opp i 32 poeng. 30 poeng, der LSK vil havne med uavgjort på Åråsen, vil med andre ord i beste fall gi kvalikplass. Forutsatt at Ranheim slår Rosenborg og Mjøndalen slår Vålerenga. Og sånn tror jeg det går.

Strømsgodset kan også rykke ned, men jeg tror de slår et Kristiansund som strengt tatt ikke har noe å kjempe for. Godset fullfører den imponerende serieinnspurten med å vinne 2-1. Målscorere: Ex-VIF-spillerne Mos Abdellaoue og Herman Stengel.

Les også: TV 2-eksperten har aldri opplevd lignende på Lerkendal: - Bevis på at sesongen har vært en dundrende fiasko

Håper jeg at Mjøndalen slår mitt kjære Vålerenga? Selvfølgelig gjør jeg ikke det. Men det er ikke til å stikke under stol at det fins et historisk vennskap mellom de en gang så stolte arbeiderklasseklubbene Vålerenga og Mjøndalen. Dessuten er MIFs Vegard Hansen en av de mest sympatiske trenerne i Eliteserien.

Det samme kan definitivt sies om Geir Bakke i Sarpsborg 08, stadig et hett navn når VIF-supportere diskuterer eventuell ny hovedtrener, når den tida kommer – og han er i sannhet en arbeiderklassegutt.

Altså håper jeg at Godset, Mjøndalen og Sarpsborg overlever. Hva som skjer i Trondheim er jeg ikke veldig interessert i, forutsatt at Odd holder RBK unna Europa. Rosenborg fortjener en sesong eller to som et «vanlig» norsk fotballag, uten injisering av europeiske fotball-millioner.

Men Lillestrøm? Klubben har ikke vært ute av norsk toppfotball siden 1976, en fantastisk prestasjon. Men tida er kanskje inne? Nesten alle VIF-supportere jeg kjenner (mange) har delte følelser.

På den ene sida elsker vi oppgjørene mot LSK; høstens «full-fyr»-kamp på Åråsen er illustrasjon god nok - antageligvis den beste propaganda-matchen for norsk toppfotball i år. På den andre sida kjenner de fleste VIF-supportere på at «de hadde hatt godt av det - i hvert fall i ett år»! I det minste to kvalik-kamper!

Les også: Fredagens Premier League-rykter

Kanskje mot Daniel Fredheim Holm og KFUM?! Da er det i hvert fall ingen tvil om hvem vi holder med! Noen av oss, ateistene inkludert, kan til og med komme til å be til Gud for at Koffa vinner!

PS! Deles disse synspunktene av alle som holder med Vålerenga? Nei! Og i det spørsmålet er jeg hundre prosent sikker!