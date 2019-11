Setter fyr på Zlatan-statue: - Judas!

Statuen av Zlatan Ibrahimovic blir utsatt for hærverk, samme dag som fotballspilleren kjøpte seg inn i svensk fotballklubb.

Zlatan Ibrahimovic opplyste onsdag morgen at han har kjøpt seg inn i Hammarby fotballklubb, noe som faller Malmö-supporterne svært tungt for brystet.

38-åringen er født i Malmö, spilte sine ungdomsår for Malmö, og spilte sine første år som seniorspiller for klubben (1999 til 2001), før utenlandseventyret startet.

Rasisme og hærverk

Onsdag kveld er statuen av fotballspilleren, som er plassert utenfor Malmös hjemmebane, utsatt for hærverk.

Like etter annonseringen av Hammarby-kjøpet, hadde noen hengt et toalettsete på armen på statuen, og en plastpose over hodet. På kvelden fikk altså politiet melding om ytterligere hærverk.

- Vi har fått melding om at noen har sprayet den med maling, og er på vei dit, sier Jimmy Modin ved Malmö-politiet til Expressen.

Blant annet er bluss kastet mot den, og rasistiske ord og dødstrusler skrevet på den.

På sosiale medier er det flere bilder og videoer av hendelsen, og på en video som er lagt ut på Twitter om hendelsen, kan man tydelig høre en person rope «Judas!»

Kjøpte seg inn i rivaliserende klubb

Zlatan selv mente kjøpet av fotballklubben ikke ville skuffe Malmö-tilhengerne - men der tok han feil.

Tidligere onsdag meldte supporterne til Malmö at de var svært skuffet over Zlatans kjøp av rival-klubben

- Han har brent alle broer til MFF. For supportere og ungdommer kommer han ikke til å være det forbildet han en gang var, sier nestleder i supportergruppen MFF-support, Kaveh Hosseinpour, til SVT.

Så sent som i oktober ble statuen av Ibrahimovic reist utenfor Malmös hjemmebane.

Vil fjerne statuen

Det ble også startet en underskriftskampanje for å få fjernet statuen. Initiativtaker Tomas Ruzic mener Zlatan har brutt med Malmö etter sitt siste stunt, og på kun et par timer hadde 1300 skrevet under.

– Velger han Hammarby får det være greit, men jeg reagerer på at det står en statue av Hammarbys eier utenfor Malmö stadion, sier Ruzic til Aftonbladet.

– Han kommer fra Malmö, har fått en statue her, så jeg mener han bør vie sin tid her, og ikke hos våre rivaler fra Stockholm, sier en supporter Aftonbladet har snakket med.

– Jeg forstår ikke hva han driver med. Han snakker om at han har sitt hjerte i Malmö, han har nylig fått en statue her … jeg skjønner det ikke, sier en annen.

- Best i Skandinavia

Zlatan har kjøpt 50 prosent av AEG Swedens aksjer i Hammarby, og han eier dermed rundt en firedel av klubben.

– Jeg skal hjelpe Hammarby å bli best i Skandinavia. Det finnes ikke grenser hvor store Hammarby kan bli, sa Ibrahimovic til Aftonbladet.

Malmö ble nummer to i årets Allsvenskan, ett poeng bak seriemester Djurgården. Hammarby ble nummer tre, ett poeng bak Djurgården og med dårligere målforskjell enn Malmö.