Sevilla viste forrykende Europa League-form - slo ut sjanseløst Roma

Europa League-ekspertene Sevilla hadde få problemer med å slå Roma.

SEVILLA - ROMA 2-0:

Sergio Reguilon er heit på overgangmarkedet for tiden, og blir nok ikke mindre aktuell for klubber som er ute etter en ung og frisk venstreback etter torsdagens kamp.

22-åringen stormet inn 1-0 for Sevilla etter halvspilt første omgang etter et flott soloraid. Spanjolen er eid av Real Madrid, men er på lån i Sevilla ut sesongen. Den siste tiden har Reguilon blitt ryktet til både Chelsea og Everton.

Like før pausen satte En-Nesyri inn 2-0 for spanjolene etter et herlig forarbeid av Lucas Ocampos.

Sevilla var det mest påskrudde laget fra start, og Roma hadde lite og stille opp med i åttedelsfinalen.

Den første kampen i oppgjøret ble avlyst på grunn av koronaviruset, så åttedelsfinalen mellom Sevilla og Roma ble avgjort over én kamp på nøytral grunn i Tyskland.

Sevilla-press fra start

Europa League-ekspertene Sevilla startet kampen best, og fikk også kampens første sjanse. En-Nesyri fikk fyrt av et skudd fra kanten av sekstenmeteren, men Pau Lopez i Roma-målet hadde grei kontroll på marokkanerens forsøk.

Noen minutter senere måtte Pau Lopez ut i full strekk da Ocampos skøyt knallhardt fra motsatt side av sekstenmeteren. Men spanjolen i målet fikk akkurat nok fingrer på ballen til å sende den over til et hjørnespark.

Sevilla fortsatte presset, og etter 12 minutter holdt det på å gi uttelling for spanjolene. Jules Kounde fikk stå helt umarkert på en corner og stanget ballen i tverrliggeren, til stor frustrasjon for Roma-keeper Pau Lopez.

Og etter hvert klart ikke Roma å stå imot presset fra spanjolene lenger. Etter 22 minutter mottok venstreback Reguilon en pasning fra Banega ute på venstresiden. 22-åringen, som skal være ønsket av blant annet Chelsea, stormet fremover med ballen og inn i sekstenmeteren, og avsluttet under Pau Lopez og i mål. En sterk prestasjon av Reguilon, men samtidig tafatt forsvarsspill av Roma.

1-0: Roma-keeper Pau Lopez slår oppgitt ut med hendene etter at Sergio Reguilon sendte Sevilla i ledelsen. Foto: WOLFGANG RATTAY (AFP)

Roma ble stort sett spilt lave i første omgang, men etter 34 minutter skulle italienerne også få en mulighet. Stortalentet Zaniolo fikk avslutte fra sekstenmeteren, men både Kounde og Diego Carlos kastet seg foran ballen og fikk avverget til en corner.

Men da Roma begynte å stå litt høyere med laget, utnyttet Sevilla kontringsrommet som åpnet seg. Ocampos ble spilt gjennom i bakrommet, galopperte fremover i banen, hoppet over en sen takling fra Ibanez, og serverte En-Nesyri via en utrusende Pau Lopez foran mål. Marokkaneren satte ballen i det åpne buret fra fem meter, og Sevilla gikk til pause med en fortjent 2-0-ledelse.

Roma mer med i kampen

Etter hvilen var det et litt mer påskrudd Roma-lag som entret banen. Seks minutter ut i andre omgang fikk Mhikitaryan stå litt utenfor sekstenmeteren å sikte, men skuddet gikk halvmeteren utenfor.

Noen minutter senere skapte de uroligheter i de bakre rekker i Sevilla igjen, men angrepet fislet ut i en svak heading fra Dzeko.

Roma-kaptein Dzeko skulle få enda en mulighet litt senere. Etter 70 minutter fikk Pellegrini ballen inn i feltet hvor Dzeko sto feilvendt. Den høyreiste spissen fikk tverrvendt seg og avsluttet, men skuddet gikk til side for mål.

Sevilla svarte på Roma-presset, og en dramatisk kamp har selvsagt et innslag av VAR. Munir El Haddadi slo inn fra venstresiden og Kounde headet ballen i mål. Men dommer Björn Kuipers var raskt oppe og markerte for offside, og etter en kort VAR-sjekk ble klart at målet ble annullert.

I det 90. minutt fikk Sevilla frispark fra rundt 20 meter rett foran mål. Banega stilte seg opp og dundret frisparket i tverrliggeren, spanjolenes andre stolpetreff for kvelden.

Det ble lagt til syv minutter i Tyskland, men Roma klarte aldri å få satt i gang en skikkelig sluttspurt. I stedenfor ble Gianluca Mancini utvist tre minutter på overtid av overtiden, etter Björn Kuipers var ute å tittet på monitoren.

I kvartfinalen møter Sevilla vinneren av Olympiakos - Wolverhampton som spilles klokken 21.00 torsdag kveld. Kvartfinalen spilles tirsdag 11. august klokken 21.

Bayer Leverkusen møtte Rangers samtidig som Sevilla og Roma møttes. Bayer Leverkusen vant 1-0 etter scoring av Diaby, og vant 4-1 over skottene sammenlagt. I kvartfinalen møter tyskerne Inter.