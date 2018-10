SGP-finalen i Klingenthal blåste bort

Mye vind i hoppbakken satte en stopper for både herrenes og kvinnenes Sommer Grand Prix-avslutning i tyske Klingenthal onsdag.

Først ble kvinnenes renn avlyst. Arrangøren hadde et håp om at vinden skulle løye i tide før de mannlige hopperne skulle i aksjon noen timer senere, men etter flere utsettelser ble utfallet det samme.

Norge hadde fire hoppere kvalifisert for herrenes renn. Anders Fannemel, Andreas Stjernen, Halvor Egner Granerud og Sondre Ringen måtte se SGP-finalen blåse bort.

Daniel-André Tande hadde planer om å gjøre sin første konkurranse for sesongen i Klingenthal, men i likhet med Robert Johansson ble han disket før tirsdagens kvalifisering. Begge to hadde feilsydde hoppdresser.

Jevgenij Klimov fra Russland vant årets Sommer Grand Prix sammenlagt.

Lundby treer sammenlagt

På kvinnesiden var det forhåpninger med tanke på de norske hoppjentene foran onsdagens avsluttende SGP-renn. Maren Lundby var tredje best under kvalifiseringen, mens Silje Opseth var fjerde best.

Det var klart før rennet at japanske Sara Takanashi hadde vunnet sammenlagt. Hun sto med 460 poeng, mens slovenske Ema Klinec tok annenplassen med 265. Lundby fulgte på tredje med 260.

Anna Odine Strøm ble totalt nummer ni.

Gleder seg

– Resultatmessig er jeg godt fornøyd. Sommersesongen har aldri vært førsteprioritet, men det er fin konkurransetrening. Jeg gleder meg mest til det blir alvor når snøen faller. Jeg håper det kommer masse folk under verdenscupåpningen vår på hjemmebane i Lillehammer. Der starter jakten på nye seirer, sa Lundby og la til:

– Jeg vet at det er store forventninger til meg. Det presset liker jeg å ha foran VM-sesongen.

Lundby vant både OL-gull og verdenscupen sammenlagt forrige sesong.

