Shala skjøt Start til semifinale i cupen

Herolind Shala var lynraskt framme på returen etter Ricardo Friedrichs strafferedning og skjøt Start til semifinale i fotball-NM med 2-1 over Bodø/Glimt.

I det 75. minutt fikk hjemmelaget straffespark da José Isidoro mistet ballen til Tobias Christensen før han klønete og unødvendig felte ham på hjørnet av 16-meteren. 18-årige Christensen tok selv straffen i et forsøk på å bli både tomålsscorer og matchvinner, men målvakten kastet seg og slo ut ved stolpen.

Som en rakett kom Shala inn fra siden og knallet returen i mål. Dermed er Start klar for sin sjuende NM-semifinale, og håpet lever om klubbens aller første cupfinale.

– Jeg er imponert over denne gjengen. De har sluttet å tape, og nå begynner de å vinne jevne kamper også. Vi hadde trøbbel i perioder, men totalt sett var vi det beste laget i annen omgang, sa Start-trener Kjetil Rekdal til NRK.

– Vi er i ferd med å snu en håpløs situasjon til en god mulighet. Får vi semifinalen på hjemmebane så skal vi fylle stadion.

Start fikk en nesten perfekt start da Christensen skjøt laget i ledelse før det var spilt sju minutter, men Kristian Fardal Opseth utlignet mindre enn et kvarter senere, og fram til pause var gjestene både best og farligst.

Unødvendig

Rekdals menn hevet seg etter pause og var best da, men i en åpen kamp kom også Glimt til store sjanser, både før og etter Shalas vinnermål.

– Det var jevnt og tett. Dessverre tapte vi på en utrolig unødvendig situasjon, der vi hadde ballen og de fikk straffe, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til NRK.

Glimt fikk kampens første sjanse da Philip Zinckernagel sendte et skummelt skudd centimeter utenfor stolpen, men sekunder senere var det Start som tok ledelsen. Eirik Wichne kom fram på høyresiden og slo flatt inn. Herolind Shala lot ballen gå til bedre plasserte Christensen, som etter en dårlig førsteberøring fikk ballen igjen fra Martin Bjørnbak og sendte den hardt og lavt i mål.

Start presset på i jakt på flere scoringer og kom til et par halvsjanser, men i det 19. minutt utlignet Glimt. Patrick Berg plukket opp nedfallsfrukten etter en duell og slo en lur stikker til Opseth, som med et flott medtak og vending kvittet seg med Damion Lowe før han skjøt forbi Håkon Opdal.

Kjempesjanse

Etter utligningen var det Glimt som presset på og skapte muligheter. Den største kom i det 35. minutt og burde ha gitt uttelling. Et innlegg ble stusset videre til Bjørnbak, som skjøt mot hjørnet. Opdal i full strekk slo den i stolpen, men returen gikk rett til Opseth, som fra kort hold skjøt over nesten åpent mål.

Opdal måtte i aksjon igjen da Zinckernagel vendte av en motspiller og kunne avslutte fra god posisjon i det 69. minutt, men det var hjemmepublikum som fikk grunn til å juble da Start slo Glimt for annen gang på fire dager.

– Glimt er livsfarlig på kontringer, og det var en enorm sjanse Håkon reddet. Han har stor del av æren for at vi vant, sa Rekdal om veterankeeperen som fikk starte for første gang siden april.

Søndagens viktige seier på Aspmyra var Starts første borteseier i Eliteserien på 1212 dager. Onsdagens hjemmeseier kan bane vei for noe Start aldri har opplevd: Cupfinalespill på Ullevaal.

– Men vi har ikke oppnådd noe som helst ennå. Vi er på kvalifiseringsplass i serien og i semifinale i cupen, sa Rekdal.



