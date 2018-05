«Shampo» har null tiltro til Norge mot Canada: - Nei, nei, nei

Den tidligere NHL-proffen mener landslaget må ha full konsentrasjon på å begrense nederlaget.

Gode råd er dyre før Norge skal spille VM-kamp i ishockey mot et Canada-lag som er fylt til randen av stjerner fra NHL.

I tillegg til å telle 22 navn fra verdens desidert beste hockeyliga, har canadierne også med spilleren som har gått helt til topps på poengstatistikken i NHLs grunnspill de siste to åra. Han har stoppet på henholdsvis 100 og 108 målpoeng og vunnet poengligaen klart.

Vi sikter til Connor McDavid. Det unge ishockeyfenomenet har brukt de to første fulle NHL-sesongene sine til å vise alle andre stjerner ryggen.

McDavids utrolige fart på skøytene tar ham forbi de aller fleste på isen, men mest av alt har han distansert veldig mange andre i oversikten over flest mål og assist.

Edmonton Oilers-senteren har én scoring og seks assist på VMs tre første kamper mot USA, Sør-Korea og Danmark. Canada står med 21 mål totalt etter de nevnte oppgjørene.

- Hvis vi ser bort fra å unngå utvisninger, hva må Norge gjøre for å unngå at McDavid holder lekestue ute på isen i kveld?

- Det er et veldig godt spørsmål. Det er ikke så mye du får gjort når du møter så sinnssykt gode spillere som det der. Vi må bare prøve så godt vi kan å ikke gi McDavid for mye rom. Sitter ikke det som det skal, kan det som du sier fort bli lekestue for han og Canada, sier Espen «Shampo» Knutsen til Nettavisen.

NULL SJANS: Espen Knutsen mener torsdagens VM-kamp mot Canada kun handler om å begrense nederlaget for Norge.

Unge bærebjelker



Under VM i Danmark stiller Canada med et lag som kun består av NHL-spillere. Bare to av dem er født før 1990, keeper Curtis McElhinney fra Toronto Maple Leafs (35 år om tre dager) og New York Islanders-vingen Josh Bailey (28).

Om en skal se etter en trend i statistikken til de canadiske stjernene etter tre kamper i VM, så virker det som det er unggutta i troppen som drar lasset på målstatistikken.

Fem av de seks øverste på Canadas oversikt over målpoeng er McDavid (21), Florida Panthers-backen Aaron Ekblad (22) og tre av sesongens store kometer i NHL, New York Islanders' Matt Barzal (20), Colorado Avalanches Tyson Jost (20) og Columbus Blue Jackets' Pierre-Luc Dubois (19).

Sistnevnte har i vinter slått igjennom for alvor i Blue Jackets, gamleklubben til «Shampo». Dubois ble plukket ut som tredjemann NHL-draften for knappe to år sida.

- Han er en klassespiller, han også. En ordentlig, ordentlig, ordentlig god ishockeyspiller. De er mange som er «top notch», og hvis ikke McDavid har en god dag, så er det nok av andre på laget til Canada som kan spille ut Norge, påpeker «Shampo» og humrer litt.

- Fæle fakta



Nettavisen forsøker å spørre om Norge kan håpe å få til et resultat som i det minste ser litt respektabelt ut. Men før spørsmålet er ferdig formulert, skyter den tidligere profilen til Columbus Blue Jackets inn:

- Nei, nei, nei. Ingenting!

- Er det bare å måke pucker unna og unngå flest mulig baklengsmål som gjelder?

- Ja, det er de fæle faktaene, fastslår Espen «Shampo» Knutsen.

Det er altså en gedigen forskjell fra Canadas lag under OL i Pyeongchang tidligere i år, et lag som «bare» kom til semifinale, der de tapte forsmedelig for Tyskland.

Nå er det utelukkende med spillere fra som spiller på det aller høyeste nivået som finnes i ishockeyverdenen.

Oppgaven som venter på Petter Thoresens norske VM-spillere er altså ikke så reint lite vrien.

