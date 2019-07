Shamrock Rovers sendte Brann ut av Europa League

Tapte i Irland.

SHAMROCK ROVERS - BRANN 2-1 (4-3 sammenlagt)

Det ble en grusom kveld i Europa for Brann som tapte 1-2 mot Shamrock Rovers i Irland. Det betyr at vertskapet torsdag kveld er videre etter at de sikret 2-2 i Bergen for en uke siden.

Brann så ut til å sikre seg avansement da Daouda Bamba kom inn og gjorde 1-0 i andre omgang, men utligningen til Jack Byrne kvarteret før slutt gjorde at oppgaven ble mye vanskeligere.

Den skulle være bortimot umulig i det 88. minutt da Shamrock Rovers benyttet seg av et Brann i ubalanse, rullet opp og fant Gary O'Neil inne i boksen som la på til 2-1 for hjemmelaget.

Det betyr at Lars Arne Nilsens gutter er ute av Europa League allerede etter første kvalifiseringsrunde inn til turneringen.

– Vi er så skuffa hele gjengen at jeg vet ikke om jeg har noen god forklaring. Vi leder 1-0 og har bra kontroll, og så glipper vi. Det er for dårlig. Rett og slett, sa Brann-trener Leif Arne Nilsen tydelig skuffet til Bergens Tidende etter kampen.

– Det er veldig trist, fortsatte Nilsen.

Sist gang Brann var i gruppespillet av Europa League var i 2007/2008-sesongen, den gangen turneringen het UEFA-cupen. Der gjorde de seg ikke bort, og gikk videre i gruppe med Hamburg, Basel, Dinamo Zagreb og Rennes. Everton ble for sterke i 32-.delsfinalen.

2017/2018-sesongen er sist gang Brann spilte i denne turneringen. Den gangen røk de i andre kvalifiseringsrunde da slovakiske MFK Ruzomberok viste seg å bli for sterke.

Les mer: Målfest for Haugesund i Europa

Det var en tett og jevnspilt affære i den første omgangen der hverken eller av de to lagene ønsket å gi vekk noe som helst. Det var uansett hjemmelaget som hadde den beste sjansen i løpet av de første 45 minuttene.

Bismar Acosta bommet i egen sone, og ballen falt ned til spissen Ronan Finn som fikk hamret til fra distanse. Heldigvis for laget fra Bergen fikk Håkon Opdal klasket unna forsøket.

Den første omgangen bar veldig preg av to lag som ikke ønsket å gi vekk noe, eller blottlegge seg defensivt. Med 2-2 var det laget fra Irland som lå best an etter de første 45 minuttene.

Bortemålsregelen er i bruk i kvalifiseringsrundene i Europa League hvilket betyr at 0-0 sender Shamrock Rovers videre etter at de fikk med seg et 2-2-resultat fra oppgjøret på Brann Stadion.

I det 57. minutt skulle Daouda Bamba uansett gjøre livet surt for hjemmelaget da han suste i bakrom, rundet Shamrocks keeper og satte inn ledermålet for Lars Arne Nilsen på utsøkt vis.

Det skulle uansett ikke holde for Brann, for i det 76. minutt spilte de seg fint frem etter at Finn og spisskollega Jack Byrne kombinerte nydelig. Sistnevnte fikk banket til, og overlistet Opdal i Brann-buret.

Gary O'Neil skulle fjerne all tvil like før slutt da irene benyttet seg av at Brann kastet alle mann fremover i angrep. Etter et godt angrep kunne han legge på til 2-1, som sendte Brann ut av Europa.

Brann trykket på for å finne vinnermålet i Irland, men det ville seg ikke for de rødkledde. Med 2-1 er det vertene fra Irland som kan juble for avansement. Brann er ute av Europa League.