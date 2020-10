Shaqiri med negativ koronatest, men usikker til Spania-kamp

Xherdan Shaqiris siste koronatest var negativ. Dermed kan sveitseren være aktuell for spill i lørdagens landskamp mot Spania om Uefa godkjenner det.

Tirsdag opplyste det sveitsiske fotballforbundet at Shaqiri hadde testet positiv på korona. Nå viser den siste testen at Liverpool-spilleren er fri for smitte.

Det er likevel ikke sikkert at Shaqiri, som gikk glipp av onsdagens kamp mot Kroatia, får spille lørdagens nasjonsligakamp mot Spania. Nå er det opp til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) å avgjøre om han får spille.

– Per nå er det ikke mulig å spå nå den avgjørelsen vil finne sted, heter det i en uttalelse fra det sveitsiske fotballforbundet.

Shaqiri er ikke den eneste Liverpool-spilleren som har avgitt en positiv koronatest den siste tiden. Nylig ble det kjent at Sadio Mané også har fått påvist smitte. Det er heller ikke lenge siden at den nyinnkjøpte midtbanespilleren Thiago Alcântara var smittet.

I den sveitsiske troppen er Manuel Akanji i isolasjon etter å ha avgitt positiv prøve. Han skal ikke ha noen symptomer og skal være i fin form.

(©NTB)