Shaw-skade da England tapte mot Spania

England tok ledelsen, men tapte 1-2 mot Spania i nasjonsligaen på Wembley lørdag.

Det åpnet forrykende da England tok imot Spania i nasjonsligaen på Wembley Stadium lørdag. Da klokka passerte ti minutter kom to scoringer på tre minutter.

Først da Marcus Rashford satte inn sitt fjerde landslagsmål etter en utenomjordisk pasning fra Manchester United-kollega Luke Shaw.

Hjemmepublikumet reiste seg og jublet, men rakk nesten ikke bli ferdig med feiringen før Englands keeper Jordan Pickford måtte hente ut utligningen fra nettet. Rodrigo kom seg fri på høyre kant og la ballen inn i feltet. Den havnet til slutt hos Saúl, som banket ballen i nota.

Spania tok over initiativet i kampen og etter halvtimen fikk de belønning for strevet - og igjen var Rodrigo involvert. Spissen ekspederte ett frispark bak Pickford etter 32 minutter.

Kun minuttet senere fikk Rashford igjen mulighet til å score. Upresset fikk United-spissen heade fra fem meters hold, men klubbkamerat De Gea avverget scoring med en fantomredning.

Da lagene gikk til pause hadde publikum fått oppleve en innholdsrik førsteomgang.

Shaw-skade

Bare minutter etter hvilen gikk Luke Shaw i bakken etter en duell med Dani Carvajal. United-forsvareren ble liggende i fem minutter mens han fikk behandling fra hjelpepersonellet. Deretter ble han fraktet av banen på båre, med nakkekrage og oksygenmaske.

Hendelsen ble ikke vist i reprise på TV, noe som pleier å bety at det kan være en alvorlig skade. Etter kampen melder Sky Sport at Shaw var våken da han kom til garderoben og var i stand til å bruke telefonen for å fortelle familien at det går bra med ham.

England jaget utligningen, Spania holdt unna, men ti minutter før full tid burde derimot Rashford ha sørget for balanse i regnskapet. Spissen førte ball inn mot straffefeltet og ladet skuddfoten.

Siktet var derimot ikke innstilt og De Gea reddet mesterlig ved å strekke ut en arm. Returen satte Harry Kane i nettveggen.

Jublet forgjeves

I kampens siste sekunder jublet Arsenal-spiss Danny Welbeck for det han og resten av det engelske laget trodde var 2-2. Linjemannen tok seg god tid før han løftet flagget og dommeren blåste for annullering.

Det engelske laget protesterte uten å få gehør hos dommeren.

Etter hvert som minuttene gikk styrte England det meste av det som skjedde på gresset, men Spania fortsatte å holde unna.

Dermed gikk Spania seirende ut av det første oppgjøret i nasjonsligaen på Wembley.

