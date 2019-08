Sheffield United-kapteinen forteller om Alex Fergusons spådom

Etter 15 år i klubben tok Oliver Norwood farvel med Manchester United. Han fikk med seg noen velvalgte ord på veien fra manageren.

Norwoods lange vei til Premier League-debuten har vært tyngre enn mange andre opplever.

Da Sheffield United rykket opp til Premier League i vår, takket være en andreplass i Championship, fullførte midtbanespilleren samtidig et sterkt hat-trick.

En prestasjon som er helt utenom det vanlige, faktisk. For tredje sesong på rad greide nemlig laget hans å ta seg opp i den øverste ligaen fra nivå to.

I sesongen 2017-2018 gjorde Norwood det samme med Fulham, og året før var den tidligere Manchester United-junioren med på Brightons lag som klatret opp blant de beste.

En fellesnevner for sesongene i Brighton og Fulham var dog at Norwood ikke fikk fortsette der etter opprykkene. Han ble nemlig ikke vurdert som riktig mann til å være med dem opp i Premier League for å spille mot landets aller beste.

Brighton lånte for to år siden ut Norwood til Fulham. Det endte med enda et opprykk, før han ble sendt tilbake til eierklubben fra Sør-England. For et år siden bar det på et nytt utlån til manager Chris Wilders Sheffield United-mannskap.

Nok en gang brakte Norwood suksess med seg, og da låneavtalen løp ut i januar brukte «The Blades» bare en dag på kjøpe fri 28-åringen fra avtalen med Brighton.

Norwood er født i Burnley og har spilt U16- og U17-landskamper for England, men valgte seinere å representere Nord-Irland i landslagssammenheng.

Han fikk bære Sheffield Uniteds kapteinsbind i seks ligakamper utover vårsesongen. Den samme tilliten fikk han fortsatt av Wilder i Premier League-debuten sist helg da det ble 1-1 borte mot Bournemouth.

FØRSTE SMAK: Sheffield United-kaptein Oliver Norwood (til venstre) fikk endelig prøve seg i Premier League for første gang i sesongåpningen borte mot Bournemouth.

Ferguson-spådommen



På grunn av forhistorien ved opprykkene har mange observante følgere av engelsk fotball fulgt med på om også Sheffield United ville forsøke å kvitte seg med Norwood i sommer.

Til alt hell for den nordirske landslagsspilleren var dette aldri aktuelt for den nye sjefen hans, Chris Wilder. Manageren har forsikret at 28-åringen uten tvil fortjener å spille i Premier League.

- Det har tatt litt lengre tid enn jeg skulle ønske. Men det var en drøm som ble oppfylt å endelig komme opp på nivået som alle rundt i verden har lyst til å spille på, sier Ollie Norwood til The Observer.

Han var en del av Manchester Uniteds barne- og ungdomsfotballag gjennom hele oppveksten. Faktisk helt fra han var seks år gammel til han hadde fylt 21 år. Norwood spilte for de samme ungdomslagene som de noe yngre stjernene Jesse Lingard og Paul Pogba. Debuten for a-laget kom imidlertid aldri.

Karrieren vendte nemlig en annen vei for midtbanespilleren. I 2012 besluttet daværende Manchester United-manager Alex Ferguson at det var på tide å slippe Norwood til en annen klubb.

Alex Ferguson ga aldri Oliver Norwood sjansen i Manchester United.

Den skotske managerlegenden var klar på at Norwood ikke ville få muligheten hos dem, men med seg på veien ut fra moderklubben fikk den daværende 21-åringen likevel noen oppmuntrende ord.

- Du kommer ikke til å slå igjennom i Manchester United, men jeg tror du spiller i Premier League en dag, var beskjeden fra Ferguson.

- Jeg vet ikke om han mente det eller ikke, det var veldig hyggelige ord fra en mann i hans posisjon, sier Norwood til The Observer.

Fast startmann



Ferden bar videre til Huddersfield i 2012, der han spilte i fram til Reading hentet ham for det selgende klubb kalte en «betydelig» sum. Som i sine to sesonger hos «The Terriers» spilte Norwood mer eller mindre fast på Readings midtbane de neste to årene.

Den pasningssikre midtbanespilleren med den gode dødballfoten skapte seg et godt navn og rykte som en betydningsfull spiller på nivå to i Englands ligasystem.

Sommeren 2016 signerte han på en treårsavtale med Brighton, der raden med opprykk fra The Championship altså startet.

Til tider har Norwood tvilt på om han noen gang ville bli funnet god nok for Premier League. Spesielt etter Fulhams opprykk våren 2018, da londonklubben bestemte seg for å sende ham i retur til Brighton, der han heller aldri fikk prøve seg på høyeste nivå.

- Det var en del lange og tøffe dager. Etter den andre gangen tenkte jeg at det kanskje ikke var meningen at det skulle skje. Men jeg aksepterte det aldri. Jeg var bestemt på klare det. Nå er det oppnådd, så jeg kan legge det under puta og kan nyte resten av sesongen, påpeker Ollie Norwood.

Som ungdomsspiller hadde han Paul Scholes som forbilde. Og som midtpunkt og generator på Sheffield Uniteds midtbane er han ikke helt ulik den velkjente Manchester United-legenden. Han får opp tempoet i spillet og slår av og til nøkkelpasninger som motstanderne overhodet ikke har forberedt seg på.

Søndag spiller 28-åringen sin aller første hjemmekamp som Premier League-spiller når Sheffield United tar imot Crystal Palace på Bramall Lane.

