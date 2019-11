Sheffield United-keeper kan bli månedens spiller

Sheffield Uniteds keeper Dean Henderson er én av seks spillere som er nominert til prisen som månedens spiller i Premier League for oktober.

De øvrige nominerte til prisen er Aston Villa-profilen Jack Grealish, Chelsea-vingen Willian, Manchester Citys Ilkay Gündogan og Leicester-duoen Jamie Vardy og Youri Tielemans.

Ligaleder Liverpool er ikke representert blant de nominerte.

Keeper Henderson har en god måned bak seg for et Sheffield United-mannskap som har framstått som et av Premier Leagues gjerrigste lag. Åtte baklengs etter de ti første kampene er færrest i ligaen sammen med ligaleder Liverpool og Leicester.

I oktober slapp Henderson kun én ball bak seg på tre kamper.

Nyopprykkede Sheffield United er nummer åtte på tabellen foran lørdagens hjemmemøte med Burnley.

Leicester-spissen Jamie Vardy rundet på sin side av oktober med tre scoringer og én målgivende pasning i 9-0-seieren over Southampton i forrige serierunde. I samme kamp scoret lagkamerat Tielemans én gang.

