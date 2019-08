Sheffield United kjempet seg til poengdeling mot Bournemouth

Sheffield United kjempet heroisk mot Bournemouth, og fikk til slutt uttelling.

Bournemouth - Sheffield United 1-1

Kampen på Dean Court var bare minuttet gammelt da nyopprykkede Sheffield United hadde muligheten til å starte Premier League-eventyret sitt på, ja, eventyrlig vis.

Tøffe dueller over hele banen

John Lundstram sendte en god pasning i bakrom på David McGoldrick, som ikke fikk nok snert i skuddet sitt, og dermed ble ikke oppgaven for Ramsdale i Bournemouth-målet alt for vanskelig.

LES OGSÅ: Sterling scoret tre i Manchester Citys storseier mot West Ham

Kampen var innledningsvis en forholdsvis sjansefattig affære, men det var nok av tøffe dueller og angrepsvilje. Det manglet dog litt på kvaliteten på avleveringene hos begge lag - spesielt i den avgjørende fasen.

Sheffield United var forholdsvis nære scoring etter drøye 20 minutter, men Ramsdale klarte akkurat å dytte ballen ut over sidelinjen.

Bournemouth kunne skryte på seg å ha mest ball i kampens første omgang, men hjemmelaget fant det vanskelig å bryte ned bortelagets meget kompakte forsvarslinje. Helt på tampen av omgangen skulle kanskje Chris Mepham ha sendt Bournemouth i føringen, men midtstopperen klarte på finurlig vis å skyte utenfor fra drøye åtte meter - rimelig umarkert.

Sheffield Uniteds offensive stoppere - som de var kjent for i Championship, gjorde det tidvis vanskelig for Bournemouth før hvilen. Chris Wilders forsvarstreer har nemlig en svært offensiv innstilling, og blir gjerne med i angrep - mens midtbaneankeret demmer opp i forsvar.

STOR: Chris Basham var høyt og lavt mot Bournemouth, til tross for at han var en del av stoppertrioen. Her i duell med Joshua King. Foto: Paul Childs (Reuters)

I TV 2-studioet lot de seg imponere over taktikken.

- Det er kult, synes jeg. Her er det noen som har kommet opp med noe ikke engang fotballprofessor Myhre vet om, sa Erik Thorstvedt i studioet - og fikk tilhør fra Petter Myhre.

- Jeg har ikke sett noen andre lag gjøre akkurat det. Det blir uvant og vanskelig å forsvare seg mot det, sa Myhre.

Frisk start etter hvilen

Bortelaget fant en god oppskrift på hvordan starte omganger best mulig ved avspark, og de gjentok suksessen også etter hvilen.

Igjen sendte Lundstram en god ball direkte i bakrom, men også denne gangen ble avslutningen for svak - like til side for mål.

En snau time ut i kampen trodde nok Philip Billing, Bournemouth-laget og resten av stadion at hjemmelaget ville gå i føringen. Dansken fyrte av et skudd fra 25 meter med vanvittig kraft, men Dean Henderson vartet opp med et tigersprang og fikk dyttet ballen til side for mål.

United-målvakten på utlån kunne dog lite gjøre med situasjonen som fulgte minutter senere.

En smart frispark-variant fra Bourneouth ble etterhvert headet tilbake i feltet, hvor Chris Mephan fikk en enkel jobb med å dunke ballen i mål fra mindre enn fem meter.

Resten av omgangen handlet i stor grad om Bournemouth, som festet et stramt grep om det som skjedde på gressmatta. De hadde fortsatt problemer med å finne åpninger i forsvaret, men noterte seg for noen halvgode muligheter gjennom omgangen.

Bortelaget ga heller ikke opp, men slet med å spille seg til gode offensive posisjoner.

Da er det gunstig at dødballer er en viktig del av fotballen. To minutter før slutt skulle Sheffield United bevise det en gang for alle.

En smart frisparkvariant ble til slutt sendt inn i boksen, og hvem andre enn klubblegenden Billy Sharp dukket opp på rett sted til rett tid, og fikk til slutt kranglet ballen over målinja. For et bytte det viste seg å være fra Chris Wilder, som satt inn Sharp bare noen få minutter tidligere.

Til tross for et potensielt farlig Bournemouth-frispark på overtid, endte det 1-1 på Dean Court, et resultat begge lag har grunn til å være fornøyd med.