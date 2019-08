Sheffield United kjempet til seg ett poeng mot Chelsea

Et sent utligningsmål sørget for poengdeling på Stamford Bridge.

CHELSEA - SHEFFIELD UNITED 2-2

Et poengjagende Chelsea gjestet nyopprykkede Sheffield United på lørdag.

Det var en kamp hvor hvert lag hadde hver sin omgang, og bortelagets sene utligningsmål imponerte ekspertene i TV 2-studioet like etter kampslutt.

- Det er stål i gutta fra Sheffield, kommenterte Jon Hartvig Børrestad, som fikk støtte av sin kollega, Petter Myhre:

- Vi tar av oss hatten for Sheffield United. Den moralen de viser etter å havne under 0-2, så kommer de ut og leverer den andreomgangen, det er respekt!

Sheffield United-spiss Callum Robinson var - ikke overraskende - meget fornøyd med det laget hans akkurat hadde prestert, da han snakket med BBC etter kampslutt.

- I pausen ba manageren vår oss om å tro litt mer på oss selv. Det var en spesiell opplevelse å komme til Stamford Bridge som nyopprykket lag, og vi var nødt til å ha troa. Det var det sjefen sa. Vi har bevist at vi kan spille mot de beste.

Pangstart for stortalentet

Det skulle ta nesten 20 minutter før kampen virkelig tok fyr - og det var Chelseas akademiprodukt Tammy Abrahams som sendte hjemmelaget i føringen.

Azpiliqueta slo et presist innlegg som Abrahams akkurat fikk pannen på, og unggutten hamret inn returen Dean Henderson så seg nødt til å gi - i en presset situasjon.

Derfra og ut var det stort sett Chelsea det skulle handle om i kampens første omgang. Ross Barkley var involvert i det meste hjemmelaget foretok seg offensivt - på godt og vondt. Sheffield United holdt seg tro til egen spillespil, og gjorde det vanskelig for Chelsea å finne åpninger i forsvaret.

Ti minutter før hvilen fikk Mateo Kovacic en gyllen mulighet til å øke ledelsen for Chelsea, men skuddforsøket gikk til side for mål. Kroaten har ikke scoret på 106 (!) kamper, og smilet til Lampard like i etterkant av bommen ble gjengjeldt fra midtbanespilleren.

Like etter kunne de smilene ha forsvunnet på rekordfart, i det Chris Basham hamret inn et presist innlegg, som Callum Robinson bare var centimetere unna å få på mål.

INSTRUKSER: Chris Wilder gir Chris Basham noen føringer underveis i oppgjøret mot Chelsea. Foto: Ian Kington (AFP)

Og slik det ofte viser seg i Premier League, så må man ta vare på mulighetene sine.

For bare minutter senere førte dårlig kommunikasjon mellom Sheffield United-stopperne til at Abraham igjen befant seg i scoringsposisjon - og stortalentet gjorde ingen feil denne gangen heller. 2-0 til Chelsea, og tre mål på fire omganger for brennhete Abraham.

- Han er nådeløs når han får ballen. Èn touch, og så banker han den ned i hjørnet, kommenterte Erik Huseklepp i pausen om Abrahams andre mål.

Sheffield United slo tilbake

Lampard ble applaudert inn i garderoben, men ble møtt av en real kalddusj da kampens andre omgang ble sparket i gang.

Allerede etter ett minutt forserte Stevens flott opp langs kanten, og la en lekker ball tilbake i feltet - hvor Robinson fikk en enkel jobb med å styre reduseringen i mål. Herlig spill fra bortelaget, og med det var det for alvor kamp igjen på Stamford Bridge.

Ti minutter ut i omgangen lå alt til rette for at Abraham skulle få sitt hattrick for dagen, men Dean Henderson klarte på en eller annen måte å få en hånd på den solide avslutningent til Chelsea-spissen, og hadde styrke nok i håndleddene til å få ballen ut av farlig sone.

Abraham var høyt og lavt på topp for Chelsea denne ettermiddagen, og viste med flere pasninger og pasningsforsøk at han kan mer enn å bare være en tradisjonell spydspiss. Spesielt pasningsforsøket mot Willian etter en liten time hadde vært mesterlig om den ikke hadde blitt brutt i siste liten.

Og det var først etter at Abraham ble hektet av i kampens 84. minutt at ting virkelig begynte å skje for bortelaget. Sheffield United viste ved flere anledninger at de på ingen måte har kommet til Premier League for å være kasteball.

Systemet med høytflyvende midtstoppere tok tidvis Chelsea på senga - og utover i kampens andre omgang fikk bortelaget flere muligheter til å utligne.

De lot dog spenningen leve til kampens 89. minutt.

Et godt innlegg fra Robinson havnet midt mellom stopper og keeper, og Zouma var uheldig som fikk en tå på ballen - som endte i eget nett.

Dermed endte det 2-2, et resultat som må sies å være rettferdig for begge lag.