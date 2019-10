Sheffield United sjokkerte Arsenal på eget gress

Sheffield United imponerte stort mot storfavoritten Arsenal.

SHEFFIELD UNITED - ARSENAL 1-0

De færreste ventet at Arsenal ville gå på sitt andre Premier League-tap denne sesongen mot Sheffield United. Hjemmelaget derimot, hadde fullstendig tro på egne kvaliteter - og gjorde livet surt for Arsenal-spillerne.

Hos Sky Sports var Patrice Evra gjest under oppgjøret, og Manchester United-legenden var ikke nådeløs i sin vurdering av London-laget da tapet var et faktum.

- Jeg pleide å kalle de «barna mine» for ti år siden, og når jeg ser de i kveld er de fortsatt barna mine. De ser bare ikke ut som et vinnerlag. Jeg var alltid så glad for å spille mot Arsenal, for jeg visste at jeg ville vinne. Da Robin van Persie signerte for oss, tok jeg han i hånden på hans første dag og ønsket han velkommen til en «manneklubb», og selv om han ble irritert der og da, var han enig med meg etter en måned, kommenterte franskmannen.

Mandagens oppgjør på Bramall Lane skulle by på det meste, deriblant Arsenal-legenden Fredrik Ljungbergs første gule kort siden 2006.

- Verre dømming enn noen gang

Sjansene kom ikke akkurat som perler på snor før hvilen.

Det var to spillende lag som møttes til dyst, og det høye presset fra begge parter gjorde det vanskelig å sette spillet for begge lag. Ellers var det susende taklinger fra første spark på ballen, akkurat som man ville forventet fra Bramall Lane.

Nicolas Pepe har ikke hatt den beste starten på Arsenal-karrieren, og etter 20 minutter fikk vi se en angrepsspiller med lite selvtillit foran motstanderens mål.

Innlegget fra Kolasinac var milimeterpresist, men fra mindre enn fem meter klarte ikke Pepe å få ballen på mål. For å sette ytterligere bilde på hvor svak den avslutningen var, så endte det faktisk med innkast til hjemmelaget.

Det skulle vise seg å bli skjebnesvangert bare minutter senere.

På hjemmelagets sjette (!) hjørnespark etter en halvtime, headet Jack O'Connell smart tilbake i feltet, hvor Lys Mousset fikk en grei jobb med å sende ballen i mål. Det var faktisk bare Sheffield Uniteds andre mål før pause denne sesongen, noe som ble feiret i god stil av hjemmesupporterne.

Kasper Wikestad som kommenterte oppgjøret for TV 2 lot seg også begeistre:

- Når han får starte, så scorer han! Når han får spille mot Arsenal, så scorer han! Og her sender han hjemmelaget i ledelsen - mot Arsenal!

GULT KORT: Her får Fredrik Ljungberg gult kort av hoveddommer Mike Dean. Foto: Carl Recine (Reuters)

Og det har kommentatoren helt rett i. 28 av de siste 30 kampene Mousset har spilt i Premier League, har han startet kampene på benken. De to kampene han har startet har endt med mål - og begge kampene har vært mot Arsenal! Her er det altså grunn til å mistenke at Chris Wilder hadde en idé om hva som kunne skje.

Få minutter senere gikk George Baldock i bakken i Arsenal-boksen, i en situasjon som umiddelbart så ut som et straffespark. Mike Dean vinket bare spillet videre - til store protester, og den sagnomsuste dommeren skulle få en enda tøffere nøtt i situasjonen som fulgte.

Bukayo Saka gikk i bakken i motsatt ende av banen, og denne gangen tok Dean fløyta i munnen umiddelbart. Det var derfor overraskende at det endte med gult kort for filming - noe som reprisene viste var i overkant strengt. Det synes også Arsenals assistenttrener Fredrik Ljungberg, som fikk gult kort for sine protester fra sidelinjen.

For de som setter pris på helt unødvendig fakta, så var det første gangen siden 2006 at Mike Dean hadde gitt et kort til den tidligere Arsenal-spilleren - da han selv var på banen i tapet mot Bolton.

Situasjonene satt sinner i kok på sosiale medier, og Morten Langli var blant de som engasjerte seg.

- Atkinson, Dean og co. Har bare blitt dårligere og dårligere etter at de fikk VAR i ryggen. Verre dømming enn noen gang. Og dette er ikke basketball, skrev fotballeksperten.

Like før hvilen sendte Granit Xhaka avgårde et skudd med både kraft og snert, men Dean Henderson i Sheffield United-målet gjorde seg stor og fikk dyttet ballen til side for mål.

Arsenal-press fra start

Siden starten av forrige sesong er det ingen som har holdt nullen flere ganger enn Dean Henderson, og også etter hvilen viste målvakten - som er på utlån fra Manchester United - at han er mer enn voksen for utfordringene i Premier League.

Arsenal gikk ut i hundre etter hvilen, og Sheffield United hadde store utfordringer med å flytte laget opp i banen.

Etter 59 minutter fikk Arsenal en svært god mulighet til å få balanse i regnskapet, men avslutningen fra Dani Ceballos ble enkel mat for Henderson. Få øyeblikk senere trodde noen tusen hjemmesupportere at ledelsen nå var 2-0, men skuddet fra John Fleck gikk akkurat på utsiden av nettmaskene.

Samme mann var frempå med et nytt godt skuddforsøk ti minutter senere, men denne gangen gikk skuddforsøket rett på Bernd Leno i Arsenal-buret.

Utover i kampen ble det mye rufsete spill fra begge lag, hvor det gikk sjeldent mange trekk før ballen enten gikk til motstanderen, eller det ble stopp spillet. I kampens sluttfase var det hjemmelaget som så farligst ut på sine kontringer, uten at det ble mål ut av det.