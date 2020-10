Shiffrin mener Trumps koronasmitte bør være en vekker: - Ta det seriøst!

Den amerikanske alpinisten deler sin frustrasjon.

25 år gamle Shiffrin har vært en av verdens klart beste alpinister de siste årene.

Amerikaneren blir ikke å se under helgens verdenscupgåpning i Sölden på grunn av en ryggskade, men er likevel godt i gang med å forberede seg til vintersesongen.

Det blir en sesong litt utenom det vanlige for de amerikanske skistjernene.

For på grunn av koronapandemien blir samtlige verdenscuprenn, utenom prøve-OL i Kina, arrangert i Europa denne sesongen.

Det innebærer en lang periode borte fra hjemlandet for Shiffrin og hennes landslagskolleger.

For 25-åringen er det ekstra sårt etter at hun mistet sin far i februar. En viktig støttespiller for alpinisten.

- Når vi er i Europa så ville jeg snakket med faren min hver dag. Når jeg ikke har den muligheten så er det vanskelig, sier Shiffrin til CNN.

Samtidig virker den olympiske gullvinneren å være den første til å ta koronapandemien seriøst.

STOR PROFIL: Mikaela Shiffrin har vært en av de klart beste alpinistene på kvinnesiden de siste årene. Foto: Barbara Gindl (AFP)

Ber folk om å våkne

I intervjuet med CNN forteller nemlig amerikaneren at hun selv tar sine forholdsregler, men er usikker på om alle andre gjør det.

- Det er litt frustrerende å føle at man må krangle seg gjennom hver eneste dag, sier Shiffrin før hun forklarer litt hvordan det føles å måtte be andre om å holde avstand mens hun selv føler hun tar ansvar ved å bruke maske.

- Det er en konstant kamp og det er frustrerende, sier 25-åringen.

Shiffrin mener at det faktum at president Donald Trump ble smittet av korona bør være et varsel om at dette kan ramme hvem som helst.

- Man ønsker ikke at noen skal bli syke, død eller ha det vondt, sier hun om presidentens koronasmitte.

- Jeg synes det er som et enormt, ulende signal om at «våkn opp, folkens». Dette skjer og det kommer ikke til å forsvinne bare ved at vi ignorerer det. Ta det seriøst, sier Shiffrin.

SNART TILBAKE: Mikaela Shiffrin blir ikke å se i Sölden kommende helg, men jobber med å komme seg tilbake fra en ryggskade. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

Verdenscupåpning i Sölden

Den amerikanske stjernen blir ikke å se når verdenscupåpningen starter med storslalåm i Sölden kommende helg.

Shiffrin la selv ut på Twitter forrige uke at hun ikke kan bli med på grunn av trøbbel med ryggen.

Norge stiller imidlertid med en stor tropp i Sölden.

Sportssjef Claus Ryste forteller til Nettavisen at de tar forholdsregler i håp om unngå koronasmitte.

- Forholdsregler for oss er hygiene, avstand, holde oss mest mulig i vår gruppe, minske reiseaktivitet og unngå risiko så godt som råd, sier Ryste til Nettavisen.

Han opplever at folk stort sett er flinke til å ta hensyn.

- Jeg synes selv at de andre viser hensyn og holder avstand, forteller sportssjefen.

Ryste innrømmer imidlertid at det ikke alltid er like lett.

- Av og til blir det trangt i en heiskø, forteller Ryste.

Verdenscupen i Sölden starter med kvinnenes storslalåmrenn klokken 10.00 lørdag, mens herrene skal i aksjon samme tidspunkt søndag.