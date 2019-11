Sigurd Rushfeldt troner fortsatt øverst på formuetoppen blant Drillos

... mens hele fire av Norges VM-representanter fra 1994 har en åttesifret formue.

Skattelistene for 2018 ble offentliggjort tirsdag morgen. De viser at det går godt for fotballheltene som tok Norge til VM i 1994 under ledelse av Egil «Drillo» Olsen.

Sigurd Rushfeldt er en soleklar ener på formuestoppen blant Drillos med sine 33.2 millioner.

Men han er ikke alene om å ha opparbeidet seg store verdier i løpet av årenes gang. Han får selskap av tre andre når det gjelder å ha en åttesifret formue.

Henning Berg, Jan Åge Fjørtoft og Gunnar Halle har nemlig en formue på henholdsvis 16, 13 og 12 millioner.

Selve sjefen sjøl, Egil «Drillo» Olsen, er nestemann på listen. Han klokker inn 5,5 millioner i formue.

Når det gjelder inntekt i skatteåret 2018 er det Karl-Petter Løken som kommer best ut. Han noterte seg for 4.1 millioner.

Gunnar Halle, som er ansatt som U-landslagstrener i Norges Fotballforbund, hadde en inntekt på 3,5 millioner, men det er ikke dermed sagt at alt kom fra NFF-lønn.

På tredjeplass på inntektstoppen 2018 finner vi Jan Åge Fjørtoft, som noterte seg for solide 2,7 millioner kroner.

Hele 11 spillere fra 1994-Drillos tjente mer enn én million i 2018.

