Sigurdardóttir årets spiller i Toppserien

Vålerengas forsvarsbauta Ingibjörg Sigurdardóttir er kåret til årets spiller i Toppserien. Rosenborgs Steinar Lein ble årets trener.

– Jeg er så heldig med laget. Fra første øyeblikk har de tatt meg godt imot. Det er det beste laget jeg har vært med noen gang, sier islandske Sigurdardóttir, som vant prisen i konkurranse med Rosenborgs Julie Blakstad og Cesilie Andreassen.

Prisen deles ut av Toppfotball Kvinner. En jury bestående av Sindre Vian (Toppfotball Kvinner), Carina Olset (NRK), Terje Alstad (NTB) og Carl-Erik Torp (NRK) har plukket ut vinnerne.

De skriver at «Ingibjörg Sigurdardóttir har vært den tryggeste spilleren i det mest stabile forsvaret i Toppserien denne sesongen, og vært sentral for at Vålerenga har levert sin beste sesong noensinne.»

Mens Rosenborgs to nominerte spillere ble danket ut av Sigurdardóttir, vant lagets trener Steinar Lein kåringen av årets trener.

Også prisen årets gjennombrudd gikk til Trondheim. 20 år gamle Elin Sørum vant prisen i kamp med Vålerengas Celin Bizet Ildhusøy og Lyns Camilla Linberg.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,76 øre - fastpris 4,90 øre