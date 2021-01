Sigurdarson og Haalands fetter signerte LSK-kontrakter

Björn Bergmann Sigurdarson og Jonatan Braut Brunes har undertegnet nye avtaler med Lillestrøm foran eliteseriecomebacket.

Signaturene kom på plass nyttårsaften, melder LSK på sine nettsider.

Sigurdarson ble hentet til romeriksklubben på en korttidskontrakt i august. Siden da har han slitt med skader. Nå er det klart at islendingen blir værende hos kanarifuglene.

– Vi er enige om en avtale for 2021, og det er selvsagt svært gledelig. Selv om Björn har vært uheldig og pådratt seg et par skader de siste månedene, så har han fått flere lukrative tilbud fra andre klubber. Men han ønsker å bidra for LSK, og ingenting er bedre enn det. Vi vet alle hvilken skyhøy kapasitet han har, sier sportssjef Simon Mesfin.

Med videre blir også Jonatan Braut Brunes, fetteren til Erling Braut Haaland. 20-åringen har vært i LSK på lån fra Florø, men har nå signert en treårskontrakt.

– Det var godt endelig å få signert. Jeg sa jo da jeg kom hit på lån at målet var å rykke opp og signere kontrakt med Lillestrøm. Begge delene gikk i boks. Helt perfekt, sier Braut Brunes.

Braut Brunes skal gi Sigurdarson og Thomas Lehne Olsen kamp om spissplassene.

