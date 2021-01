Sigurdarson på vei til Molde: – Et tilbud jeg ikke kan si nei til

Björn Bergmann Sigurdarson forlater etter alle solemerker LSK til fordel for Molde.

Det melder Romerikes Blad onsdag.

– Jeg har fått et tilbud jeg ikke kan si nei til. Klubbene forhandler om overgang, sier Sigurdarson til avisen.

Mandag avviste han et tilbud fra Molde da han var sikker på at han skulle bli i Lillestrøm. Så kom Molde tilbake med et nytt tilbud, som Romsdals Budstikke meldte om tirsdag kveld.

– De spurte hva som måtte til for at jeg skulle dra. Jeg sa hva jeg ville ha, og da sa de ja, sier Sigurdarson.

Islendingen nevner den økonomiske faktoren som motivasjon for en eventuell overgang.

– Jeg har hatt lyst til å være i LSK, men jeg har maks to-tre år igjen av min fotballkarriere, og må også tenke på meg selv. Når jeg får et tilbud som gir meg mye mer penger, så er det noe jeg må vurdere uansett hvor godt jeg liker meg i klubben her, sier islendingen.

Fristen for å registrere spillere for europaspill er 31. januar. Om Molde skal kunne benytte islendingen der, må overgangen gå i boks før den tid.

Sigurdarson signerte for LSK tilbake i august 2020.

(©NTB)

