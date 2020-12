Sigurdssons straffescoring sørget for Everton-seier over Chelsea

Chelsea traff stolpen tre ganger på Goodison Park, men det var Everton som stakk av med seieren.

EVERTON - CHELSEA 1-0:

Det gjorde Everton etter en situasjon som ble kampavgjørende halvveis i første omgang.

Edouard Mendy har vært et friskt pust for Chelsea på keeper-plass denne sesongen, men han må nok ta på seg store deler av skylden for at Everton tok seieren i lørdagens senkamp i Premier League.

Calwert-Lewin ble spilt gjennom halvveis i første omgang og fikk tuppet ballen unna like foran Mendy, som dermed meide Everton-spissen i bakken. Dommer Moss var resolutt og blåste med en gang i fløyta og pekte på straffemerket.

Chelsea-keeperens involvering fikk TV 2 sin kommentator Kasper Wikestad til å reagere.

- Hva er det du gjør, Edouard Mendy? spurte Wikestad på Twitter.

Straffen tok Sigurdsson, og med et kort tilløp fintet han ut Mendy, før han rolig trillet ballen i motsatt hjørne til 1-0.

Drømmetreff

Chelsea måtte i angrep etter Evertons ledelse, og det tok ikke lang tid før bortelaget produserte noen skikkelig store sjanser.

Ballen havnet hos James i returrommet etter en corner, og høyrebacken smalt til det han hadde. 21-åringen fikk drømmetreff og ballen smalt på innsiden av stolpen, via en forsvarer og fingertuppene til Pickford. Nære på for backen, men han hadde ikke marginene med seg.

Det var på nytt en forsvarsspiller som fikk en stor sjanse for Chelsea like etter. Etter et frispark havnet ballen i beina på Zouma på fem meter. Midtstopperen fikk avslutte, men skuddet gikk rett på Pickford.

Chelsea fortsatte med å være det førende laget i andre omgang, og hadde ballen mye.

VAR måtte i aksjon

Like etter dommeren blåste i gang kampen igjen etter pause traff Mason Mount tverrliggeren etter at Jordan Pickford var på ville veier. Keeperen var langt ute og bokset, men ballen kom ikke langt. Da kunne Mount skyte fra drøyt 20 meter på åpent mål, men ballen spratt på oversiden av tverrliggeren.

Men Everton var også farlig frempå. Sigurdsson var nære på å få sitt andre for dagen ti minutter inn i andre omgang, men skuddet hans dalte ned på nettaket.

Noen minutter senere trodde Everton at de hadde fått kveldens andre straffespark da Calwert-Lewin nok en gang ble lagt i bakken i Chelsea sin sekstenmeter. Dommeren pekte på straffemerket, men da VAR tok en nærmere kikk på situasjonen viste det seg at Everton-spissen var i offside da han ble spilt gjennom av Iwobi. Dermed ble straffen annullert.

Ti minutter før slutt var Chelsea og Mount nære på igjen. Chelsea fikk frispark fra 25 meter, og Pickford sto altfor langt til den ene siden da Mount skulle skyte. Mount curlet ballen rundt muren og keeperens rekkevidde, og ballen smalt i stanga, for tredje gang for Chelsea denne kvelden.

Ballen ville ikke i mål for Chelsea lørdag kveld, og dermed stakk hjemmelaget av med en viktig seier.

Everton sin seier gjør at klubben rykker opp til 7. plass på tabellen, mens Chelsea blir værende på 3. plass på tabellen.

