Sikret historisk gull, men etter kampen var Glimt-profilen ærlig: - Først og fremst skuffet

Ulrik Saltnes var ikke bare fylt med glede etter at gullet ble sikret.

DRAMMEN (Nettavisen): Bodø/Glimt sikret søndag kveld seriegullet etter at de slo Strømsgodset 2-1 på Marienlyst i Drammen.

Men etter kampen var Bodø/Glimt-kaptein Ulrik Saltnes ærlig på at han ikke følte på gleden over å ha vunnet seriegullet enda.

Da Nettavisen snakket med han etter kampen var han nesten målløs, men også tydelig på at han var skuffet over prestasjonen mot Strømsgodset.

- Først og fremst merker jeg at jeg lever bra i nuet, for jeg er først og fremst skuffet over prestasjonen vår i kampen. Det er litt rart å si det, sier Saltnes til Nettavisen.

- Vet ikke hva jeg skal si

Bodø/Glimt har hatt en eventyrlig sesong og vært best fra start til seriegullet ble sikret søndag kveld fem runder før slutt. Ulrik Saltnes har stått frem og vært en av de viktigste spillerne i Kjetil Knutsen sitt mannskap.

Han sliter med å sette ord på hvordan det er å være seriemester med Bodø/Glimt.

- For uten det er jeg litt perpleks. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Litt tom. Det blir godt å skru av lyset i kveld og få gråte litt i fred, sier han.

- Du tenker mer på prestasjonen mot Strømsgodset en gullet?

- Akkurat nå er det sånn, men jeg håper det snur etter hvert, sier Saltnes, før han må avslutte intervjuet for å bli med på feiringen i garderoben.

– Et gult tog

Glimt har valset over nærmest samtlige motstandere fram mot årets gull, og trener Kjetil Knutsen har høstet mye ros for hvordan han har fått sitt mannskap til å framstå.

– Jeg er rørt. Det er utrolig mye følelser. Det har vært en hel klubb som har jobbet i en retning over lang, lang tid. Jeg synes vi har vært tøffe. Vi har vært offensive og trodd på vår måte å spille på. Med en tilnærming til offensiv fotball og å angripe med mye folk, sier Knutsen til Eurosport etter kampen.

– Jeg føler vi har vært et gult tog som var råe i fjor. Vi startet i oppkjøringen med at vi skulle gå strake veien. Ingen regnet med at vi kom til å klare det, men vi gjorde det. Vi gjorde det vi gjorde i treningskampene. Vi klarte det i 20 kamper, sier Knutsen og henviste til tapet mot Molde i den 21. serierunden.

