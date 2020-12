Silje Norendal legger opp

Det bekrefter snowboard-stjernen til NRK.

– Jeg er gravid og klar for å starte et nytt liv utenfor toppidretten, sier hun, ifølge statskanalen med tårer i øynene.

Silje Norendal har lenge vært en av verdens beste snowboardkjørere. Hun vant fire gull i X-games, senest på Hafjell i 2017.

27-åringen har det siste året slitt med en skade. I februar pådro hun seg et alvorlig brudd i leggen og fikk spolert resten av sesongen på grunn av det.

Norendal er forlovet med ishockey-spilleren Aleksander Bonsaksen og de venter nå barn.

Norendal forteller til NRK at hun bestemte seg allerede i sommer for å legge opp, men at det har vært mange tanker i etterkant. Nå er hun spent på hva fremtiden vil bringe.

- Jeg er kjempeheldig. Jeg hadde et fantastisk liv som toppidrettsutøver og har oppnådd veldig mye jeg drømte om som liten jente. Og nå starter et helt nytt kapittel, sier hun.

