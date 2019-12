Silje Solberg med praktkamp i mål da Norge slo Serbia i VM

Møtet med serberne ble en knalltøff affære for det norske laget, men i mål har Norge en matchvinner som blir utrolig viktig i dette mesterskapet.

NORGE - SERBIA 28-25:

Norge sto med full pott i VM før tirsdagens møte med Serbia, men serberne har sett bra ut så langt i mesterskapet og anført av Dragana Cvijic ga de Norge kamp.

Serberne hadde lenge et initiativ i oppgjøret i første omgang, men en sterk sluttspurt av det norske laget førte til at Norge var foran med ett mål til pause.

- Verdensklasse



Også etter hvilen ble det jevnt og tøft. Silje Solberg sto imidlertid en meget god kamp bak for det norske laget og vartet opp med flere viktige redninger.

- Det er en perfekt keeperkamp, rett og slett, sa TV 3-kommentator Daniel Høglund.

- Vi har en keeper i absolutt verdensklasse, la han til om Solberg.

Til tross for at både Katrine Lunde og Kari Aalvik Grimsbø er ute av mesterskapet på grunn av skade, ser det altså ut til at Norge har en matchvinner der bak.

Sakte, men sikkert klarte Norge å male i stykker det serbiske laget utover i andre omgang og med snaue ti minutter igjen var de foran med fem mål på 25-20.

Det ble spennende helt til slutt, men det ble til slutt en 28-25-seier.

Dermed topper Norge gruppe A med seks poeng etter tre kamper i VM.

Råsterke Cvijic



I likhet med mandagens kamp mot Slovenia, ble det også en tøff første omgang mot serberne. Norge hadde et lite overtak innledningsvis og ledet med 3-1 og 4-2, men Serbia kom etter hvert tilbake og overtok styringen i kampen en lang periode.

Norge slet med å få ting til å stemme i angrep og var heller ikke solide bakover. De slet tidvis stort med å finne ut av Serbias råsterke linjespiller Dragana Cvijic.

Cvijic noteret seg for tre mål i første omgang og delte ut mye julig.

Etter rundt elleve minutters spill var Serbia i ledelsen for første gang i kampen på stillingen 4-5. Da de gikk opp i 4-6 valgte Thorir Hergeirsson å ta time out.

På dette tidspunktet hadde Norge spilt i fem minutter uten scoring.

TØFFE DUELLER: Dragana Cvijic i en knalltøff duell med Heidi Løke. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

I timeouten presiserte islendingen at Norge ble for flate i forsvarsspillet. Han sendte også inn Camilla Herrem og Heidi Løke på banen etter den korte lagpraten.

Det så ut til å gi uttelling. Løke og Herrem scoret raskt hvert sitt mål og sørget for at lagene igjen var like langt. Men serberne nektet å gi seg helt enda.

Rødt kort



Emilie Hegh Arntzen bommet på en straffe og i stedet nettet Serbia to ganger på relativt kort tid og var foran med to. En sjumeterscoring fra Stine Bredal Oftedal og en ny fulltreffer fra Herrem brakte imidlertid balanse i regnskapet på nytt.

Slutten av første omgang ble preget av en rekke utvisninger. Serbia spilte flere perioder med én spiller mindre, men grepet med å ta ut keeper i undertall fungerte bra for serberne og sørget for at de holdt seg et lite knepp foran Norge.

Rett før slutt pådro imidlertid Marija Obradovic seg sin tredje tominutter og ble sendt av banen med rødt kort. Da begynte det også å snu litt i Norges favør.

Keeper Silje Solberg fikk inn et par viktige redninger mot slutten og mål av Malin Aune, Stine Skogrand og Emilie Hegh Arntzen ordnet norsk ledelse til pause.

Norge var foran med et mål etter de første 30 minuttene, 13-12.

Stine Bredal Oftedal og Emilie Hegh Arntzen var toppscorere for Norge etter den første halvtimen. Begge noterte seg for tre scoringer i første omgang.

Fikk en luke



Der Norge dro ifra og parkerte Slovenia mandag, ble det en langt tøffere andre omgang mot Serbia. Lagene fulgte hverandre tett tidlig i andre omgang.

Kampen var tidvis fortsatt ganske rotete og det norske laget var egentlig litt heldige som ikke ble hardere straffet for en del enkle feil tidlig i omgangen.

Da Camilla Herrem sendte Norge foran med to mål etter rundt 40 minutters spill, var det imidlertid duket for at de norske jentene skulle få en liten luke.

Silje Solberg vartet opp med et par viktige redninger og hadde på dette tidspunktet ti redninger på 23 avslutninger. Det var på den offisielle statistikken. Ifølge TV 3-ekspert Gunnar Pettersen var redningsprosenten enda bedre enn det.

I andre enden stupte Skogrand inn et nytt norsk mål og på stillingen 20-17 til Norge tok Serbia timeout.

Sakte, men sikkert, mye takket være solid keeperspill av Solberg, malte Norge serberne i stykker og dro i land seieren med 28-25, selv om det ble spenning helt inn.

Stine Bredal Oftedal og Emile Hegh Arntzen scoret sju mål hver i denne kampen.

Norges scoringer:

Bredal Oftedal (7), Hegh Arntzen (7), Herrem (4), Aune (4), Løke (2), Skogrand (2), Brattset (1) og Waade (1).