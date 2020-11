Silje Solberg testet positivt for korona

Det er Silje Solbergs klubblag Györ som bekrefter den positive testen.

Den ungarske klubben skriver i pressemeldingen at det totalt er fire spillere i spillerstallen som har avlagt positiv prøve på viruset:

Anita Görbicz, Szidonio Puhalak, Birgitta Cseko og Norges landslagsmålvakt Silje Solberg.

Samtlige smittede skal etter forholdene ha det bra og er i isolasjon hjemme.

Solberg er den andre norske landslagsspilleren som i løpet av kort tid har avlagt positiv koronatest, etter at Veronico Kristiansen gjorde det samme i slutten av oktober.

Håndballjentene skal etter planen spille EM i desember, men mandag sa norske myndigheter nei til å arrangere deler av mesterskapet. Derfor jobbes det for øyeblikket på spreng med å flytte hele mesterskapet til Danmark.

Nå tyder det meste på at Norges kamper flyttes til danske Kolding.

TV 2 i Danmark kom mandag formiddag med opplysninger som tyder på at Kolding blir arrangørby i Danmark ved siden av allerede klare Herning.

De mente også å vite at finalekampene skal spilles i Boxen i Herning.

Håndballpresident Kåre Geir Lio bekrefter dette overfor VG.

- Vi jobber som før sammen med Danmark. Vi har sammen valgt å flytte det som var i Trondheim til Kolding, som nå er den sannsynlige løsningen. Vi skal bidra med det vi kan. Så finner vi løsninger sammen Norge, Danmark og EHF, opplyser håndballpresident Kåre Geir Lio til VG.

Lio sier at foreløpig plan for Norge betyr at gruppespill og hovedrunde spilles i Kolding.

I Kolding melder de seg klar til innsats, men sier at de ikke har forhandlet fram avtale med Danmarks håndballforbund ennå.

- Vi kan løse dette. Vi har hatt så mange store stevner, EM og VM tidligere. Det er selvfølgelig en utfordring med det korte varselet, for det er mye som må endres. Hallen er fullbooket, sier Torben Andersen i Kolding IF til Ritzau.

Danmarks håndballforbund har signalisert at de vil komme med flere opplysninger tirsdag.

