Silly Season: Serie A-ekspert om Jens Petter Hauge, Milan og King

Serie A-ekspert Even Braastad er gjest i den nyeste episoden av Nettavisen: Silly Season!

Norge har en ny spiller i en av Italias største klubber etter at Jens Petter Hauge skrev under for Milan.

Strive-kommentator og Serie A-ekspert Even Braastad forteller om hva som venter den tidligere Glimt-juvelen i Milano, og snakker også om Joshua King-ryktene.

I studio: Programleder Adrian Richvoldsen og Even Braastad.