Silva påførte Italia blytungt tap

André Silva scoret kampens eneste mål og ga Portugal en drømmestart på nasjonsligaen i fotball mandag. For Italia ble 0-1-tapet en solid nesestyver.

Italia innledet nasjonsligaen med å berge et sent poeng i 1-1-kampen mot Polen. Mandag ble den trege starten ytterligere et hakk forverret for mannskapet til Roberto Mancini.

Tre minutter etter pause ble André Silva matchvinner for hjemmelaget i Lisboa. Silva er denne sesongen utlånt til Sevilla etter å ha mislyktes i italienske Milan forrige sesong.

Portugal har dermed full pott i nasjonsligaen etter sin åpningskamp. Italia står på sin side med ett poeng etter to kamper.

- Dessverre gjør vi feil og bør prøve å redusere dem, men guttene ga alt de hadde. Vi må score mål for vinne, så vi må finne en ny løsning og få til mer der oppe, sa Mancini til Rai Sport.

Mancini gjorde hele ni endringer fra møtet med Polen før helgen, og bare Jorginho og Gianluigi Donnarumma beholdt sine plasser på laget. Italias landslagssjef avfeide kritikken mot eksprimenteringen under Nations League.

- Vi må la dem bli voksne, det er ikke noe annet å gjøre. Når spillere er unge og i startfasen på dette nivået, kommer han til å løpe på noen problemer. Vi visste at det ville skje. Når den fysiske formen vår blir bedre, vil det helt klart være positivt, men hovedproblemet vi må løse er at vi ikke scorer mål, sa Mancini.

Mandagens nederlag kom bare timer etter at landslagssjef Roberto Mancini bekreftet at Mario Balotelli var vraket til startoppstillingen mot Portugal. Den kontroversielle spissen imponerte ingen da han fikk sjansen mot Polen, og ble der byttet ut med en muskelskade.

Landslagssjef Mancini sa i ettertid at han ikke var imponert over spissens fysiske form.

Fiorentina-spissen Federico Chiesa tok Balotellis plass i angrepet mandag. Kun to spillere fra Polen-kampen fikk fornyet tillit av Mancini. Det var midtbanespiller Jorginho og keeper Gianluigi Donnarumma.

Portugal innledet på sin side nasjonsligaen uten Cristiano Ronaldo. Han har fått fri fra den pågående landslagssamlingen som følge av at han trenger tid til å tilpasse seg klubbskiftet fra Real Madrid til Juventus.

