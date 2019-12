Simen Hegstad Krüger knuste alle på 15-kilometeren i Davos

Oslogutten var så suveren at TV 2-ekspert Petter Northug synes det var «skremmende» hvor god form han viste, mens Martin Johnsrud Sundby måtte bryte rennet.

Simen Hegstad Krüger leverte en fantomløp i Davos søndag ettermiddag og knuste all motstand. Ingen av i nærheten av å true nordmannen i mål.

OL-vinneren gikk seg sakte, men sikkert opp i tet og ved passering 10 kilometer var Krüger solide 14,1 sekunder foran finske Ivo Niskanen.

Northug: - Skremmende



Ved passering 13 kilometer var han over 20 sekunder foran nummer to.

- Når du leder med 20 sekunder er det knock out på de andre, sa TV 2-ekspert Petter Northug om nordmannens prestasjon.

- Det er skremmende form på Simen, sa Northug da Krüger gikk i mål og så nesten uberørt ut etter prestasjonen. Vinneren smilte bredt, der han gikk rundt og takket servicemenn og støtteapparat.

I mål var Krüger 19 sekunder foran russeren Sergej Ustjugov. Dario Cologna ble nummer tre, mens finske Niskanen til slutt ble nummer fire.

Sundby måtte bryte



Martin Johnsrud Sundby hadde ingen god dag på jobb. TV 2 kunne melde at veteranen hadde stått av underveis i løpet og dermed ikke fullførte rennet.

Det er andre gang dette skjer for Sundbys del denne sesongen.

Emil Iversen hadde en god dag på jobben. Han klarte ikke å blande seg inn helt i toppen, men kjempet seg inn til en plass blant de ti beste.

Det ble til slutt en niendeplass på trønderen.

Verken Sjur Røthe, Hans Christer Hollund, Mattis Stenshagen eller Didrik Tønseth klarte å blande seg inn med det beste denne gangen.

Resultater 15km i Davos:

1. Simen Hegstad Krüger (NOR)

2. Sergej Ustjugov (RUS), +19

3. Dario Cologna (SUI), +20

4. Nivo Niskanen (FIN), +27,9

5. Maurice Manificat (FRA), +35,7

-----

9. Emil Iversen (NOR), +47,6

20. Sjur Røthe (NOR), +1.11,16

35. Mattis Stenshagen (NOR), +1.49,1

37. Hans Christer Hollund (NOR), +1.54,4

49. Didrik Tønseth (NOR), +2.26,1