Simen Hegstad Krüger vant spennende sesongstart i fristil

OL-vinneren kapret seieren etter sterk innspurt.

Artikkelen utvides.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Simen Hegstad Krüger lå bak flere konkurrenter gjennom store deler av løypa, men leverte avsluttende kilometere som ingen av de andre kunne matche på 15-kilometeren i fri teknikk på Beitostølen.

Dermed vant Lyn-løperen den nasjonale langrennsåpningen i fristil. Det skilte til slutt 3,7 sekunder ned til andremann Martin Løwstrøm Nyenget og 8,7 sekunder ned til Krügers klubbkompis Hans Christer Holund.

Krüger lå litt bak de beste gjennom nesten hele distansen, men hadde mest krefter på slutten.

Les også Sundby måtte bryte på Beitostølen

Som klassiskrennet i samme distanse lørdag startet de største favorittene sist.

Martin Johnsrud Sundby åpnet langt bedre enn i lørdagens renn der han strevde med dårlige ski. Sundby viste tidlig intensjoner om å revansjere seg i fristil. Etter hvert skulle det likevel vise seg at 35-åringen fra Røa IL ikke hadde formen inne til å kjempe om en plassering i toppen.

Sundby tapte i overkant mange sekunder fram til streken ved seks kilometer. Deretter brøt han rett og slett konkurransen da rennet var omtrent halvferdig.

Aller best på første passeringspunkt etter 2,2 kilometer var Førde-skiløperen Gjøran Holstad Tefre. Knappe fire kilometer seinere hadde derimot flere konkurrenter skrudd opp tempoet. Der overtok Lyn-utøver Holund føringen foran Nyenget og Tefre. Sistnevnte fortsatte å tape tid og forsvant også ut av tetkampen etter hvert.

Sjur Røthe er en seig skiløper å bli kvitt i et fristilsrenn. Vossingen nærmet seg Holund fram til passering ved ti kilometer, og så dermed ut til å skape en enda mer spennende avslutning. Dessverre ødela et fall ved rundt elleve kilometer for Røthes vinnersjanser.

Inn mot mål sto det mellom Holund, Nyenget og Krüger med tanke på seieren. Og det ble altså OL-gullvinneren på 30 kilometer skiathlon som trakk det lengste strået.