Simen Juklerød bidro til etterlengtet cup-triumf: - Tipper jeg har et større navn i Belgia enn i Norge

Belgia-proffen håper på muligheter for landslaget og er åpen for å flytte på seg i dette overgangsvinduet.

Lørdag sikret Antwerpen seg sin første tittel på 28 år da de slo storklubben Club Brugge i cupfinalen.

1-0-seieren kom etter at norske Simen Juklerød serverte Lior Refaelov på åpent mål etter 25 minutter spill.

Pasningen var ferdigscoret og satt tidligere Liverpool-keeper Simon Mignolet og resten av Brugge-forsvaret helt ut av spill.

Cup-tittelen ble hyllet som en bragd i Belgia mot et Club Brugge-lag som ble sett på som store favoritter før finalen.

Juklerød ble omfavnet av lagkameratene og kan fortelle om euforisk stemning i laget i dagene etter den etterlengtede triumfen.

- Vi var skikkelig underdogs. Det var fantastisk stemning etter finalen. Det gjør litt med stemningen at vi ikke kan gjøre alt man ellers ville ha gjort på grunn av korona, men vi gjorde det beste ut av det, sier Juklerød til Nettavisen få dager etter finalen.

Simen Juklerød og resten av Royal Antwerp-laget feirer cupseieren på King Baudouin Stadium i Brussel lørdag. Foto: Pool (Reuters)

Antwerpen er det verste området

Seieren var klubbens første tittel på nesten 30 år og sørget for etterlengtet jubel i den flamske byen.

Cuptrofét ga også byen noe positivt å se tilbake på i det som er en usikker tid i Antwerpen.

- Vi er i det verste området hva gjelder korona i Belgia. Det er nesten lockdown, så vi fikk ikke lov til å feire med fansen eller noe sånt. Man må gå med munnbind 24/7 og kan ikke være ute etter klokken 22 på kvelden. Det er en del retningslinjer man må følge. Det er portforbud, forklarer Juklerød.

Den tidligere Vålerenga-spilleren ble hentet til Antwerpen sommeren 2018. Han har til tider imponert på venstresiden hos klubben som endte på 4. plass i den avbrutte sesongen.

Det ble kun 14 kamper den foregående sesongen, men i mai ansatte klubben kroaten Ivan Leko som ny manager, det har vært positivt for Juklerød.

- Jeg er fornøyd, vi har fått ny trener og spiller en ny formasjon som jeg føler passer meg veldig bra. Jeg ser lyst på sesongen som kommer. Jeg spiller venstreback eller mer ving i 3-5-2. Det blir mye løping, men jeg er også med mye offensivt. Til nå har det fungert veldig bra. Jeg lærer mye av treneren og jeg synes han er veldig bra, forklarer han.

Simen Juklerød sender ballen forbi Simon Mignolet slik at Lior Refaelov kan avgjøre kampen. Foto: Johanna Geron (Reuters)

26-åringens innsats har enda ikke resultert i noen muligheter på landslaget. Juklerød innrømmer at det er noe han jobber for, men at han ikke har fokuset der.

- Jeg har ikke fått noen indikasjoner på at jeg er aktuell i september (Nations league-kamper red.anm) og jeg har ikke snakket med noen fra landslagsledelsen, så det tenker jeg ikke så mye på. Jeg vet at de har vært og sett en kamp eller to, men noe mer enn det har jeg ikke hørt. Jeg vet ikke hvordan status er og heldigvis er det ikke noe jeg tenker på eller irriterer meg over i det hele tatt, så det går veldig fint.

- Men det er en ambisjon du har?

- Det er klart at hvis jeg fortsetter å gjøre det bra i Belgia så føler jeg det er et riktig sted å vise seg frem i forhold til landslaget med tanke på at flere spillere spiller i Belgia og er på landslaget, fortsetter han.

Reagerer på lite oppmerksomhet

Til tross for at han kan vise til sportslig suksess i et land som holder høyt nivå, er ikke Juklerød det navnet man har hørt mest om av norske utenlandsproffer de siste sesongene.

- Hva tenker du om at du har fått såpass lite oppmerksomhet med tanke på hvor bra du har prestert?

- Det er litt sant. Hvis det var en annen nordmann som vant cupen så hadde det sikkert vært litt mer rundt det, men jeg bryr meg egentlig fint lite om det. Jeg spiller ikke for oppslagene. Sånt kan man ikke styre og jeg kan ikke banke på døra og si se på meg. Du er den første som har tatt kontakt etter finalen. Det er ikke så mange som har ringt meg i løpet av oppholdet her i Belgia.

- Jeg tipper at jeg har et større navn i Belgia enn i Norge. Her blir jeg gjenkjent på gata. Det er større trykk og mer interesse her enn i Norge rundt fotballspillere. Det er hardbarkede fans her.

Antwerpen-spillerne jublet enormt etter bragden i cupfinalen. Foto: Johanna Geron (Reuters)

Med gode prestasjoner kan han også fort bli aktuell for større oppgaver utover den belgiske ligaen.

Bærums-gutten innrømmer at han kan være interessert i å prøve seg i en bedre liga.

- Jeg har snakket litt med agenten min om hva jeg kan se for meg. Sånn som det er nå så må jeg bare se om tilbudene kommer eller ikke etter at jeg har prestert her. Jeg kunne passet inn flere steder. Jeg er rask, sterk og har bra fysikk, noe som kommer godt med. Jeg kan se for meg at Tyskland er et sted som er ganske likt Belgia og det hadde vært kult å fått prøve seg i Bundesliga. Jeg er positiv til fremtiden, så får vi se om det skjer nå eller senere, sier Juklerød.

Han forklarer videre at med under ett år igjen av kontrakten så kan tiden være inne for å flytte på seg.

- Det er litt uvisst. Jeg trives veldig godt her og hvis jeg får et nytt tilbud så vil jeg se på det, men jeg er åpen for nye utfordringer. Nå går jeg snart inn i mitt tredje år her. Hvis jeg skal bytte klubb så må det være noe veldig interessant, fordi Belgia er et veldig fint sted og dette er en fin klubb. Jeg trives godt, avslutter han fra leiligheten i Antwerpen der han tilbringer mesteparten av tiden mellom treninger og kamper.