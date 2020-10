Simen Juklerød (26) har hatt en imponerende start på sesongen i Belgia. Torsdag tok Antwerpen nok en stor skalp i hjemmemøtet mot Tottenham i Europa League.

Etter å ha blitt tatt ut til rundens lag av UEFA etter den første kampen borte mot Ludogorets i denne sesongens Europa League, fulgte Juklerød og Antwerp opp med en 1-0-seier hjemme mot Jose Mourinhos stjernespekkede mannskap torsdag.

- Vi trodde det skulle bli en tøff kamp, men analysen fra trenerteamet var til punkt og prikke. Den var helt perfekt og vi gjennomførte en god kamp, sier Juklerød til Nettavisen dagen etter triumfen.

TØFFE TAK: Giovani Lo Celso takler Simen Juklerod underveis i torsdagens kamp. Foto: John Thys (AFP)

- Trodde det skulle være større forskjell

Den offensive venstrebacken innrømmer at han trodde London-laget skulle by på større problemer for han selv og laget.

- Jeg trodde det skulle være større forskjell på hva de har og det vi har. Jeg tror nok at de overvurderer seg selv og at de undervurderer oss i en tidlig fase av europaspillet. Jeg tror for eksempel ikke at Gareth Bale var fryktelig motivert mot oss. Han har jo ikke noe å bevise. Han er kvalitet og jeg tror det blir noe helt annet når vi møter dem i London.

Juklerød kunne selv punktert kampen med få minutter igjen av oppgjøret, men den tidligere Bærum- og Vålerenga-spilleren blåste skuddet godt over målet til Hugo Lloris.

- Ja, det ble mye tenking. Jeg hadde nesten for god tid og da går det som oftest sånn. Jeg burde gått noen meter til og stoppet opp for å se på keeper, istedenfor ble jeg stresset av at han finta meg litt ut. Han kom først ut for så å ta et steg tilbake, forklarer han om situasjonen.

Les også: Mourinhos melding på Instagram skaper reaksjoner: - Kan være sårende

Gareth Bale spilte ingen stor kamp torsdag. Foto: Yves Herman (Reuters)

Antwerpen topper sin gruppe med full pott etter to kamper, i tillegg leder de også den hjemlige Jupiler League med 20 poeng etter ti kamper, ett poeng mer enn Club Brugge.

Allerede søndag venter en tøff bortekamp mot storklubben Anderlecht.

- Kampene kommer så tett og det blir lite tid til restitusjon. Jeg må se an i morgen (lørdag red.anm) om jeg er helt klar til den kampen . Jeg gidder ikke gå på banen på 70 prosent. Man kjenner at det har vært mye reising og at man spiller litt på ekstra-batteriene nå, sier han.

Nettavisen Pluss: Prøv +Alt: 5 kr for 5 uker Nettavisen + 70 lokalaviser!

Ampert etter kampslutt: - De ville slåss

Etter kampen mot Tottenham feiret Juklerød og lagkameratene seieren på sedvanlig vis. Tottenhams midtbanespiller Pierre Emil Højbjerg var en av de som ikke satte like stor pris på belgiernes oppførsel.

I den andre omgangen ble dansken taklet knallhardt, og på TV-bildene etter kampen kunne man se at det kokte over og han havnet i bråk med flere av hjemmelagets spillere, før han ble geleidet i garderoben av Tottenhams støtteapparat.

- Jeg var egentlig på den andre siden av banen fra benkene når det ble blåst av, men jeg hørte at noen sa at vi feira litt for mye. Det var noen som sa at noen ville slåss. Mbokani og Seck (Antwerpen-spillere red.anm) sa de ville slåss etter kampen. Jeg kan ikke uttale meg for mye om hele greia siden jeg ikke så alt, men Tottenham gikk rett i garderoben og var nok ikke helt fornøyde, humrer Juklerød.

Se situasjonen i videoen her:

Selv om det ble ampert etter kampslutt roet det seg etterhvert ned uten videre håndgemeng. Nordmannen kan bekrefte at det var god stemning på fredagens trening og at flere av spillerne på laget hadde fått med seg Tottenham-manager Jose Mourinhos offentlige slakt av eget lag etter kampen.

Tidligere Sandefjord-spiller Abdoulaye Seck var god underveis og het i topplokket etter kampen mot Tottenham. Foto: John Thys (AFP)

Aktuell for Norge: - Jeg er ikke en dum spiller

Etter flere sterke prestasjoner i Belgia er det flere som nå mener at det er på tide at Juklerød fortjener en mulighet på det norske landslaget. Neste uke tas nok en landslagstropp ut og også denne gangen har Juklerød fått beskjed om at han er blant spillerne som vurderes.

- Jeg har prestert bra over en lengre periode, men det er mange gode spillere per dags dato og konkurranse på alle plasser. Om jeg blir tatt ut så føler jeg det er fortjent. Jeg hadde blitt veldig stolt. Jeg vet jeg er i bruttotroppen i hvert fall.

I TV2-studioet etter kampen fikk ekspert Simen Stamsø Møller spørsmål om han ser på Juklerød som et aktuelt alternativ til venstrebackposisjonen for Norge.

- Som ren venstreback i en firer bak, så tror jeg det fryser i helvetet før Lars Lagerbäck bytter formasjon. Jeg er litt usikker, jeg tror Birger Meling i hvert fall og kanskje også Haitam Aleesami er foran i køen, svarte Stamsø Møller.

På spørsmål om hva Juklerød selv tenker om uttalelsen må han tenke seg om et lite øyeblikk.

- Det er sikkert mye rett i det han sier. Simen har god peiling, men jeg vet også hvordan jeg spiller vanlig back. Dette er den første sesongen der jeg spiller ren vingback, før det har jeg spilt back her nede. Jeg er ikke en dum spiller, så jeg tror det hadde gått fint, avslutter Juklerød til Nettavisen.