Simmons vant duellen med LeBron

Ben Simmons vant stjerneduellen med LeBron James og løftet Philadelphia 76ers til lagets 13. strake seier da Cleveland Cavaliers ble slått 132-130 i NBA fredag.

Med seieren klatret Sixers forbi Cavs til 3.-plass i Eastern Conference. Både Simmons og James noterte trippel-tosifret.

Australieren leverte 27 poeng, 15 returer og 13 assist for Sixers, som scoret 78 poeng i første halvdel og ledet med 30. James svarte med 44 poeng, 11 assist og 11 returer for Cavaliers, som kom sterkt i de to siste periodene, men uten å komme à jour.

James fikk tre straffer med to sekunder igjen. Han satte den første, misset den neste. Så misset han med vilje den tredje i håp om at en lagkamerat skulle ta returen og score to poeng, men Larry Nance fikk ikke ballen i kurven.

Begge lag har 49 seirer, men Sixers har tre kamper igjen, Cavaliers to.

–Dette var stort, å slå et så sterkt lag selv om vi stilte redusert, sa Simmons. Sixers måtte greie seg uten Joel Embiid, som har en ankelskade.

Raptors best

Toronto Raptors sikret beste statistikk i Eastern Conference og satte klubbrekord med sin 57. seier da Indiana Pacers ble slått 92-73. Serge Ibaka scoret sesongbeste 25 poeng da Raptors for første gang ble grunnseriemester i øst.

–Det er tilfredsstillende, men vi er ikke fornøyde. Vi har ikke nådd målet vårt ennå, sa trener Dwane Casey.

Greg Monroe kom inn fra benken og noterte trippel-tosifret med 19 poeng, 11 returer og 10 assist da Boston Celtics slo Chicago Bulls 111-104. Celtics, som nylig mistet stjernen Kyrie Irving med skade for resten av sesongen, lot flere faste hvile.

Jevnt i vest

Mens alle sluttspillplasser i øst er fordelt (Toronto, Boston, Philadelphia, Cleveland, Indiana, Miami, Milwaukee, Washington), har bare tre lag løst sluttspillbillett i vest (Houston, Golden State, Portland). Utah (46 seirer), New Orleans (45), San Antonio (45), Oklahoma City (45), Minnesota (45), Denver (44) og Los Angeles Clippers (42) kjemper om de fem siste.

Grunnserien avsluttes onsdag.

(©NTB)

