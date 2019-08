Sint supporter anmeldte tysk fotballdommer til politiet etter straffeepisoder

En hoveddommer og en videoassistent er anmeldt til politiet av en Schalke-supporter for ikke å ha blåst straffe ved to anledninger mot Bayern München lørdag.

Oppgjøret i tysk Bundesliga fotball endte 3-0 til de regjerende mesterne i Bayern, men en Schalke-supporter mente åpenbart at klubben hans ble snytt av hoveddommeren og hans medhjelpere i VAR-rommet.

Tirsdag bekreftet det lokale politiet i Gelsenkirchen at de har mottatt en anmeldelse fra en ikke navngitt person som mener dommerne gjorde seg skyldig i bedrageri ved at Schalke ikke fikk straffe ved to konkrete anledninger.

En talsmann for påtalemyndigheten i Essen sier til det tyske nyhetsbyrået DPA at den uvanlige anmeldelsen vil bli håndtert på lik linje med andre anmeldelser.

Samtidig fremgår det av Gelsenkirchen-politiets Twitter-konto at det hele sees på med en viss grad av humor.

– Dere kan alltid kontakte oss. Vi vil også gjøre lommetørklær tilgjengelige dersom de siste tårene ikke er felt, skrev politiet til svar på et spørsmål om det var åpning for å anmelde lignende forhold tilknyttet andre fotballkamper.

Også klubbledelsen i Schalke markerte anmeldelsen med en humoristisk Twitter-melding.

– Vi har foretatt en intern rundspørring. Det var ingen av oss. Helt ærlig! Skrev klubben med henvisning til hvem som kan stå bak anmeldelsen.

Klubben la samtidig til at den kommende etterforskningen av de aktuelle dommerne «uansett vil interessere oss».

(©NTB)