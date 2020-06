Sinyan klar for Molde: – Vi trenger en «Sheriff» i byen

Lillestrøm-forsvarer Sheriff Sinyan har signert for Molde. 23-åringen gleder seg til å ta fatt på nye arbeidsoppgaver for de regjerende seriemesterne.

Sinyan har skrevet under en avtale på tre år, bekrefter klubben tirsdag.

– Vi trenger en «Sheriff» i byen. Derfor er vi kjempeglad at dette gikk i orden, sier Molde-trener Erling Moe.

Forsvarsspilleren har spilt for Lillestrøm siden 2015. Han slo for alvor igjennom i 2016, før han fikk både 2017- og 2018-sesongen ødelagt av en alvorlig kneskade, som holdt han unna fotballen i 14 måneder.

I 2019 fikk han en del spilletid for kanarifuglene, men måtte også finne seg i å sitte på benken. Det ble 19 kamper for romerikingene forrige sesong i Eliteserien. Han har også spilt to kamper for det gambiske landslaget.

– Det er veldig stort å få signere for seriemesteren. Man vil jo spille for de beste, og Molde er best i Norge. Dette er en stor dag for meg, og jeg føler dette er det riktige steget i karrieren min nå. Her kan jeg utvikle meg videre, sier Sinyan til Romsdals Budstikke.

De regjerende seriemestere har mistet både Ruben Gabrielsen og Vegard Forren etter forrige sesong. Tirsdag kom også nyheten om at Martin Ove Roseth permanent skifter beite til Sogndal.

Martin Bjørnbak og Stian Gregersen er normalt klubbens førstevalg på stopperplass, men mot Stabæk søndag spilte midtbanespiller Martin Ellingsen sammen med Bjørnbak.

(©NTB)