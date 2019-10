Sir Alex Ferguson dukket opp på Uniteds treningsanlegg før Liverpool-kampen

Slo av en prat med Ole Gunnar Solskjær.

Søndag klokken 17.30 møtes Manchester United og Liverpool på Old Trafford. United har hatt en svak start på sesongen og tre poeng mot erkerivalen ville nok smake.

Liverpool på sin side topper tabellen etter de åtte første kampene og står med full pott. Det har allerede blitt 15 poeng mellom de to erkerivalene på tabellen.

Manchester United har likevel hatt et brukbart tak på Merseyside-laget de siste årene og sist sesong endte det uavgjort 0-0 mellom lagene på Old Trafford.

Solskjær under press



Manager Ole Gunnar Solskjær er under et stort press før kampen mot Jürgen Klopps menn, men lørdag ser det ut til at nordmannen kan ha fått noen gode råd fra en gammel venn.

Managerlegenden Sir Alex Ferguson, som ledet klubben til 29 seirer på 64 kamper mot Liverpool under sin tid som sjef, dukket nemlig opp på klubbens treningsanlegg Carrington i forbindelse med en U18-kamp mot Middlesbrough.

Ferguson ledet United til en rekke trofeer under sin tid og huskes godt for sitt utspill om at han hadde som mål å «rive Liverpool ned fra pidestallen». Da skotten overtok i United var Liverpool Englands dominerende lag, men da han ga seg i 2013, hadde Manchester-klubben gått forbi erkerivalen i antall ligamesterskap (20 mot 18).

Liverpool på sin side har ikke vunnet ligaen siden 1990. Man kan på mange måter si at det under Fergusons regime ble et maktskifte i engelsk fotball.

Etter at 77-åringen ga seg i 2013, har det imidlertid ikke gått like bra med hans kjære United. Klubben har ikke vunnet ligamesterskapet etter skottens siste sesong.

Snakket med Solskjær



I en liten videosnutt lagt ut på Twitter av Manchester United, ser man at Ferguson står på treningsfeltet, iført klubbens treningstøy, og snakker med sin tidligere elev Ole Gunnar Solskjær og trener Michael Carrick. Det å se veteranen på feltet er et sjeldent syn i disse dager, men sender ut et signal før Liverpool-kampen.

- Fantastisk å se sir Alex på dagens kamp, skriver Uniteds offisielle Twitter-konto.

Uniteds A-lagsspillere ble for øvrig avbildet på vei inn til Carrington lørdag morgen for den siste treningen før møtet med Liverpool, og en skal ikke se bort ifra at Ferguson også har slått av en prat med én og annen United-profil.

Før møtet mellom Manchester United og Liverpool i mars sist sesong, la ikke Solskjær skjul på at han ikke hadde noe imot at Ferguson tok seg av lagpraten.

- Ferguson er velkommen til å ta praten med spillerne før kampen, om han ønsker det, fordi vi vet hvor viktig det var for han å gå forbi Liverpool (i antall ligatitler).

- Spillerne våre vet hva denne kampen betyr for alle i Manchester United, sa den norske manageren om Fergusons rolle i mars.

Beksyldninger mot Ferguson



Dette er imidlertid ikke første gang Ferguson blir omtalt i engelsk presse denne uken.

Tidligere denne uken ble det nemlig hevdet i en rettssak i England, der tre personer er tiltalt for korrupsjon i fotballen, at skotten skal ha vært med å fikse en Champions League-kamp mellom Manchester United og Juventus, i bytte mot en svindyr klokke.

Det var agenten Giuseppe Pagliara som hevdet dette. Pagliara er selv én av de tiltalte i saken som nå rulles opp i forbindelse med avsløringer i avisen The Telegraph i 2016.

Avsløringene førte blant annet til at daværende landslagstrener i England, Sam Allardyce, måtte trekke seg fra stillingen.