Sir Alex Ferguson ønsket seg Mauricio Pochettino i United

Avis mener Sir Alex Ferguson er såret over behandlingen fra Manchester United.

Det er seks år siden Sir Alex Ferguson sist ledet Manchester United fra sidelinjen på Old Trafford.

Siden da har mye forandret seg i klubben, og skal vi tro dagens oppslag fra Daily Mail er det langt fra alt som har falt i god smak hos Ferguson.

Ikke Solskjær som førstevalg

Avisen skriver at til tross for at den generelle oppfatningen er at Ferguson var svært positiv til å ansette sin tidligere elev Ole Gunnar Solskjær, var det ikke nordmannen Ferguson ønsket seg i sjefsstolen på Old Trafford.

Det var nemlig Mauricio Pochettino, som om en liten uke leder sitt Tottenham ut i Champions League-finale. Ferguson mener at en klubb som United alltid skal hente den beste som er tilgjengelig - og det skal i dette tilfellet vært Tottenham-treneren.

Avisen skriver også at forholdet mellom Ferguson og Solskjær er langt fra så sterkt som det har blitt hevdet, og at den legendariske treneren føler seg stadig mer isolert og distansert fra det som skjer i United.

Ferguson skal være såret over at Ed Woodward og flere sentrale skikkelser i klubben ikke svarer når han ringer. Det Ferguson i dag får av informasjon fra innsiden, kommer i drypp fra Solskjærs assistenttrener, Mike Phelan, skriver Mail.

- Sir Alex Ferguson ser ironien i at han bruker tid på tenke på United nå som han er pensjonert, men han elsker klubben og føler seg såret over at meningen hans aldri blir etterspurt. Han vet at han ikke er sjefen lenger, men det hadde vært fint for han å bli spurt om ting, sier en kilde i League Managers` Association til avisen.

2013: Sir Alex Ferguson og da Southampton-trener Mauricio Pochettino. Foto: Jon Super (AP)

Tilbake på Old Trafford søndag

Ferguson skal også være enig i en del av kritikken som har blitt rettet mot United den siste tiden, som går på at det er ledelsen i klubben som må ta mye av skylden for uføret klubben i dag befinner seg i.

Ifølge avisen mener Ferguson at han etterlot seg et meget sterkt United-lag da han valgte å pensjonere seg, og i tillegg forsterket han laget med Wilfried Zaha fra Crystal Palace som sin siste signering. Han skal også ha vært klar på at klubben burde ha solgt Wayne Rooney til Chelsea i 2013, da markedsverdien til spissen var på topp.

Zaha ble som kjent valgt bort til fordel for Adnan Januzaj under David Moyes, og Rooney signerte en svært lukrativ kontraktforlengelse.

Søndag er Sir Alex Ferguson tilbake på sidelinjen på Old Trafford. Skotten leder et legendelag sammensatt av spillere fra den historiske Champions League-finalen i 1999 - som ble avgjort av en viss nordmann som i dag okkuperer sjefsstolen i Manchester United.