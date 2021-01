Sissoko og Son sendte Spurs til ligacupfinale

Moussa Sissoko og Son Heung-min scoret målene da Tottenham slo byrival Brentford 2-0 og tok seg til ligacupfinale.

José Mourinho kan være i ferd med å holde liv i tradisjonen med å vinne titler i sine klubber, og Tottenham-fansen øyner klubbens første trofé siden ligacupseieren i 2008. Motstander i finalen 25. april blir vinneren av onsdagens Manchester-derby.

Sissoko hadde ikke scoret på sine 36 siste kamper for Tottenham, men tirsdag var det omsider hans tur igjen, for første gang siden desember 2019.

I det 13. minutt kom Sergio Reguilón fram på venstresiden og bøyde et innlegg inn foran mål. Ballen gikk over Ethan Pinnock og nådde hodet til Sissoko, som med beina på bakken kunne styre den inn i lengste hjørne utenfor keepers rekkevidde.

Dermed fikk Mourinhos lag en drømmestart mot klubben fra mesterskapsserien, som på vei til semifinalen hadde slått ut PL-lagene Southampton, West Bromwich, Fulham og Newcastle.

Brentford hadde ballen en del, men skapte lite og måtte takke keeper David Raya for at det ikke sto 2-0 ved pause. I det 40. minutt flyttet han beina raskt og slo over da Lucas Mouras nikk etter corner så ut til å skulle duppe ned i mål.

Son hadde også en god sjanse til å punktere kampen etter en time, men hans volleyskudd på innlegg fra Sissoko gikk rett utenfor lengste stolpe.

VAR-drama

I det 63. minutt jublet Ivan Toney for utligning, men Tottenham ble berget av en hårfin offside etter langvarig VAR-gjennomgang. Med scoring der kunne kampen fått et annet utfall.

Et hjørnespark gikk over Toney og Tottenham-forsvarerne. Pinnock nikket ved lengste stolpe, Hugo Lloris fikk hånden på ballen og Toney nikket den i mål fra kloss hold. TV-bildene viste at Toneys kne var en centimeter innenfor Sissokos fot idet Pinnock nikket ballen.

I det 69. minutt utførte Tottenham en kontring rett ut av læreboka etter ballerobring på egen halvdel, og dermed var kampen punktert. Harry Kane spilte opp Tanguy Ndombele, som følsomt slapp ballen til en Son i fullt firsprang. Sørkoreaneren la to motspillere bak seg og banket ballen opp i nettaket.

Raya blokkerte da Harry Kane hadde 3-0 på foten, men flere mål ble det ikke.

I det 84. minutt ble Josh Da Silva etter VAR-konsultasjon sendt av banen med direkte rødt kort etter en takling rett på ankelen til Pierre-Emile Højbjerg.

Ingen unnskyldning

Det var det første av to byderbyer i semifinalene, som i år avgjøres i bare en kamp. Onsdag tar Ole Gunnar Solskjærs Manchester United imot byrival City.

Solskjærs menn tapte i fjor semifinalen i både ligacupen (mot City), FA-cupen (mot Chelsea) og europaligaen (mot Sevilla).

– Vi har utviklet oss mye det siste året. Vi har ingen unnskyldning om vi taper igjen, sa Solskjær tirsdag.

(©NTB)

Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har januarsalg