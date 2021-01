Sist langrennslandslaget dro på tur ble det drama: - Nå må jeg sitte på dass på flyet

Et spent langrennslandslag reiste på deres første utenlandstur i 2021 torsdag morgen.

GARDERMOEN (Nettavisen): Med et eget chartret fly dro de norske langrennsprofilene fra Gardermoen mot Helsinki og Lahti.

Der skal det arrangeres både skiathlon 15/30 kilometer og stafett kommende helg.

Det norske landslaget returnerer dermed til verdenscupen for første gang siden november i fjor.

Den gangen ble det svært krevende for nordmennene da trener Eirik Myhr Nossum på en hurtigtest testet positivt på koronaviruset ved ankomst i Finland. Det resulterte i at den norske troppen måtte isoleres.

Nossum tok imidlertid en ny prøve som senere viste seg å være negativ og det norske laget fikk konkurrere som planlagt under verdenscupåpningen.

Likevel var det en erfaring de gjerne skulle vært foruten.

Nossum og Norge tar grep



Torsdag morgen var Nettavisen på plass på Gardermoen da Nossum og utøverne satte seg på flyet til Finland.

Den norske landslagstreneren har på ingen måte glemt hva som skjedde sist han var ute på reise.

- Nå må jeg sitte på dass på flyet og ha på meg en sånn «hazmat suit», humrer Nossum når Nettavisen spør hvordan han skal unngå å havne i samme situasjon igjen.

Men fra spøk til alvor, så har Nossum forsøkt å ta grep før torsdagens reise.

Da han testet positivt på koronaviruset sist, så var det på en en så kalt hurtigtest. De siste ukene har Nossum villet avklare om det skjedde ved en tilfeldighet eller om han var spesielt utsatt for å avgi en falsk positiv test på de aktuelle testene.

- Jeg har testet meg på sånne hurtigvarianter i mellomtiden i Norge for å utelukke at jeg er et sånn unikum som alltid tester positivt. Jeg har ikke testet positivt på noen av dem og jeg håper at jeg slipper unna den gangen her i Finland, sier han til Nettavisen.

Samtidig erkjenner at han de ikke kan garantere at de havner i en lik situasjon igjen der utøvere og trenere må i isolasjon eller karantene.

- Derfor må vi bare være flinke på å holde avstand, sier Nossum.

Landslagstreneren sier at de også har tatt med seg noen erfaringer fra forrige tur til Finland.

- Vi prøver å ikke sette alle oss ledere sammen. Hvis noen av oss skulle ryke, så har man da i hvert fall noen ledere på bakken som kan jobbe det døgnet det forhåpentligvis tar å få påvist en negativ test, forteller Nossum.

Weng ville ikke snakke

Også Heidi Weng kom i fokus sist Norge deltok i verdenscuprenn i langrenn.

Den norske langrennsprofilen ble skremt av opplevelsen i Ruka der laget måtte i karantene som følge av Nossums positive test.

Weng valgte den gangen å bryte minitouren, men torsdag morgen var hun blant utøverne som satte seg på flyet til Finland.

Weng var imidlertid den eneste utøveren som ikke ville snakke med pressen før avgang.

Da Nettavisen snakket med Weng under NM i Trondheim tidligere denne uken, så virket hun fortsatt noe usikker på reisen til Finland, men hun føler at hun skal kunne takle det bedre denne gangen dersom de møter på problemer.

- Jeg er litt mer forberedt nå enn jeg var da, sa Weng.

- Jeg føler at jeg trenger å gå litt skirenn før jeg plutselig kommer til VM. Jeg har godt av det, fortalte Weng.

Lagvenninne Therese Johaug tror Weng skal takle reisen til Lahti fint.

- Vi er her for hverandre. Vi er en utrolig fin jentegjeng som reiser på tur sammen. Jeg tror Heidi skal klare å komme seg gjennom Lahti-helgen mye bedre enn det hun gjorde i Kuusamo. Hun er nok mye bedre forberedt på hva som venter henne. Det gjør godt for alle sammen, sier Johaug til Nettavisen.

Selv gleder Johaug seg til å konkurrere mot internasjonal motstand igjen og er spesielt spent på 15-kilometeren med skibytte.

- Jeg håper å få gått et godt skirenn. Klassiskløypa er veldig lett, så det er nok i skøytingen det vil bli avgjort. Man får bare lade opp hodet og kropp, forteller Johaug.

Røthe og Holund gleder seg



Også landslagskollegene Sjur Røthe og Hans Christer Holund ser frem til å gå verdenscuprenn.

Røthe viste nylig god form da han tok NM-gull på 15-kilometer friteknikk i Trondheim tirsdag.

- Jeg gleder meg veldig. Jeg håper og tror at jeg skal ha samme form som jeg hadde i NM. Hvis jeg har klart å hente meg inn igjen etter det så tror jeg at det kan bli veldig bra, sier Røthe til Nettavisen.

Holund er også klar og er spent på nivået til blant andre russerne.

- Det var et veldig sterkt russisk lag som imponerte i Tour de Ski. Det skal bli veldig gøy å måle krefter mot dem, sier Hans Christer Holund.

Koronasmitte og eventuelle testproblemer er de mindre bekymret for.

- Jeg tror det går fint. Vi tar de forholdsreglene vi kan og så får vi se, sier Røthe.

