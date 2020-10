Siste nytt om Northug-saken: - Saken er nå ferdig etterforsket

Politiet har sendt saken videre til påtaleavgjørelse.

- Politiet får svært mange henvendelser om status i Northug-saken. Saken er nå ferdig etterforsket og sendt til påtaleavgjørelse. Vi antar at en påtaleavgjørelse vil foreligge før jul, sier politiadvokat Karoline Ekeberg i en pressemelding.

De legger til at de ikke har ytterligere kommentarer til saken før påtaleavgjørelsen foreligger.

Fant kokain i hjemmet

Det var i sommer Northug ble målt til 168 kilometer i timen på E6, og han har senere innrømmet at det ble funnet kokain hjemme hos ham, og at han hadde kjørt i 200 kilometer i timen i 80-sonen og filmet det. Northug ble siktet for to lovbrudd i etterkant, men politiadvokat Karoline Ekeberg ønsket ikke å kommentere siktelsens innhold.

- Saken er i den avsluttende delen av etterforskningen og vil bli sendt over for påtaleavgjørelse etter dette, sa Ekeberg til NTB i midten av september.

I starten av september ble det imidlertid kjent at det ikke ble påvist alkohol eller andre rusmidler i blodprøven, som ble tatt av Petter Northug 13. august.

- Politiet frafaller derfor siktelsen som gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand, skrev politiadvokat Ekeberg i en pressemelding.

Vært taus

Northugs advokat, Halvard Helle, har heller ikke ønsket å kommentere den pågående etterforskningen.

- Jeg ønsker ikke å uttale meg om etterforskningen før den er ferdig, sa han til NTB i midten av september.