Siste runde i Toppserien er utsatt

Søndag skulle en vinner av Toppserien kåres, men avslutningsrunden er satt på vent etter at seks Arna-Bjørnar-spillere er satt i koronakarantene.

Det bekrefter Norges Fotballforbund på sine nettsider. Bortsett fra Røa – Kolbotn blir alle søndagens kamper utsatt. Dette er fordi de er avgjørende for hvilke lag som tar årets seriemedaljer.

Vålerenga, Rosenborg og Avaldsnes kan alle bli seriemestere. Kun ett poeng skiller lagene.

Seks spillere i Arna-Bjørnar er i karantene i påvente av svar på koronatester. Foreløpig er det ikke påvist smitte i bergensklubben, som skulle møtte Vålerenga i Oslo søndag.

Også kampen mellom Grei og Åsane i 1. divisjon er utsatt. Årsaken er at en Grei-spiller har fått konstatert smitte.

– Vi tar situasjonen Norge befinner seg i på største alvor og har ikke noe annet valg enn å utsette siste runde i Toppserien og kampen i 1. divisjon. Liv og helse kommer alltid først. Nå er vi inne i bølge nummer to i pandemien, og måtte vente at også noen i vår liga ble rammet, til tross for at klubbene og spillerne har vært utrolig flinke, sier daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner.

(©NTB)

