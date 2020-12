Siterer agent Raiola på at Pogba er ferdig i Manchester United

Agenten skal ha kommet med en en melding om franskmannens framtid.

Det er den velinformerte journalisten Fabrizio Romano som mandag ettermiddag videreformidler sitater fra Paul Pogbas agent Mino Raiola om dette, via Twitter.

- Er over for Pogba

Han gjengir den italienske sportsavisen Tuttosport som kilde.

- Jeg kan si at det er over for Pogba i Manchester United, skriver Romano at den omstridte superagenten har uttalt til avisen.

Det har i lang tid vært spekulasjoner rundt Pogbas framtid i Premier League-klubben og det har flere ganger blitt hevdet at midtbanemannen ønsker seg vekk.

Den franske stjernen har blitt henvist til benken en rekke ganger denne sesongen og har som regel måttet akseptere å spille annenfiolin for United.

Manager Ole Gunnar Solskjær har foretrukket spillere som Scott McTominay, Fred, Bruno Fernandes og Donny van de Beek når han skal komponere sin midtbane.

Deschamps med hint

Frankrike-trener Didier Deschamps er blant dem som har reagert på at Pogba har fått lite spilletid og uttalte under den siste landslagspausen at stjernen trenger «rett plattform» for å få karrieren på rett spor, og hintet om at United ikke kunne tilby det.

Utspillet gjorde at Solskjær følte han måtte forklare situasjonen rundt midtbanespilleren på en pressekonferanse i slutten av november.

- Jeg har snakket med Paul om det. Det er en selvfølge at han ikke er fornøyd når han ikke spiller, eller spiller bra. Han er ikke fornøyd med måten han prestert for klubben. Men Paul hadde en vanskelig sesong forrige sesong. Etter det har han hatt Covid-19, men tre kamper for Frankrike nå har hjulpet ham å finne rytmen. Jeg har snakket med ham og det betyr mye for ham nå. Han spiller samme posisjon for Frankrike som han gjør for oss, så det er ikke noe problem, sa Solskjær om situasjonen for en tid tilbake.

Paul Pogba spilte for Manchester United i perioden 2009 til 2011, før han dro til Juventus, Der utviklet han seg til en av verdens beste midtbanespillere.

Turbulent i United

United la derfor store penger på bordet for å hente ham tilbake i 2016, men returen til Premier League-klubben har ikke blitt slik partene hadde håpet.

Under den siste perioden i United har Pogba slitt en del med skader og han har også slitt med å prestere på sitt beste. Da José Mourinho var manager for klubben skal det ha vært på kokepunktet mellom de to profilene, mens det også har vært stadige spekulasjoner rundt Pogbas framtid etter at Solskjær overtok som United-sjef.

Real Madrid har blitt nevnt som en mulig destinasjon for franskmannen, mens også gamelklubben Juventus nevnes. Agent Mino Raiola har heller ikke bidratt til å roe spekulasjonene rundt Pogba, med sine mange uttalelser rundt framtiden hans.

Pogba har kontrakt med United fram til sommeren 2022, men om han ikke har planer om å forlenge den, kan United se seg nødt til å selge spilleren i sommervinduet neste år, for å unngå at han forsvinner som bosmanspiller når kontrakten går ut.

