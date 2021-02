Situasjon med Ødegaard fikk Keown til å undres: - Handler det om status i laget?

Martin Ødegaard (22) startet sin andre strake kamp for Arsenal torsdag, men det hersker fortsatt en viss skepsis rundt nordmannens kvaliteter.

Ødegaard noterte seg for en såkalt «hockeyassist» i Arsenal-trøya torsdag kveld da londonklubben spilte uavgjort borte mot Benfica fra Portugal.

22-åringen har fått en litt rolig start i sin nye klubb etter låneovergangen fra Real Madrid i januar, men søndag spilte han sin første ligakamp fra start og i Europa League og var altså involvert da Arsenal scoret, noe som trolig vil gi nordmannen selvtillit videre i klubben.

Selv om Ødegaard så langt har fått mye ros fra både manager Mikel Arteta og lagkompisene i Arsenal, er det fortsatt ikke alle som er overbevist.

Klubblegenden Martin Keown, som også er ekspert for TV-kanalen BT Sport, innrømmer at han enn så lenge ikke helt er solgt på midtbanespilleren.

Ekspert: - Handler det om status?

Keown sier han fortsatt har reservasjoner når det gjelder Martin Ødegaard, men innrømmer også at drammensgutten har vist en del lovende takter så langt.

- Det som gjør meg skeptisk er at Emile Smith Rowe spilte eksepsjonelt bra i den rollen Ødegaard nå skal ha. Det er mulig Arteta følte at Nicholas Pepe ikke bidro nok defensivt og derfor ville ha Smith Rowe i hans rolle. Nå har de både Bukayo Saka og Smith Rowe i brede posisjoner. Dette er spillere som beveger seg bra, drar seg innover og skaper plass til backene. De er også bra i presset, men kanskje Arsenal mister noe sentralt akkurat nå, i hvert fall fram til Ødegaard er i skikkelig kampform. Men jeg har sett glimt av veldig bra spill fra ham, sier Keown i studio, ifølge Daily Mail.

Den tidligere stopperbautaen mener blant annet at den norske 22-åringen må lære seg å ta enda mer plass på banen. Han bruker en situasjon der Ødegaard var i god posisjon, men ble oversett av lagkompis Hector Bellerin, som et eksempel.

- Ødegaard har masse plass og roper på ballen. Handler det om status i laget? Klubben har mistet Mesüt Özil, som var svært god i slike situasjoner og han ville krevd å få ballen. Ødegaard må gjøre det samme, mener eksperten.

- Hvis han får ballen i en sentral posisjon, så kan denne spilleren være virkelig kreativ. Dette handler om å ta de rette avgjørelsene. Alle må ønske at han skal få ballen. Jeg tror det er derfor Arteta ønsker ham i den rollen, men de andre må sørge for at han får ballen. Når Arsenal lærer seg det, vil det slå ut i full blomst.

- Det store problemet

I torsdagens oppgjør mot Benfica var Arsenal kanskje det beste laget, men londonklubben slet med effektiviteten foran mål. Keown mener derfor det er lov å forvente at Ødegaard skal bidra mer i de avgjørende situasjonene.

Han mener rollen nordmannen har i laget er svært avgjørende for måten manager Arteta ønsker å spille, og angripe, på.

- Det store problemet i dette Arsenal-laget har vært å finne den ledige spilleren i midten. I den siste tiden har det vært Smith Rowe, men nå er det Ødegaard som har fått muligheten til å spille i den rollen, sier Keown.

- Vi vente fortsatt, men jeg ser at det er en spiller der, selv om han har spilt lite fotball den siste tiden i Real Madrid. Han mangler nok litt på kampformen. Men om han aldri får ballen, får vi heller aldri se hva han er god for, sier Arsenal-helten.

Neste mulighet for Ødegaard til å imponere i Arsenal-drakt er søndagens møte med ligaleder Manchester City i Premier League. Returkampen mot Benfica i Europa League spilles allerede neste torsdag, 25. februar.

